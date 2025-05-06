Mustafa Yeneroğlu, Saldırıları Kınadı

YENEROĞLU’NDAN ÖZEL’E YAPILAN SALDIRIYA TEPKİ

Bağımsız İstanbul Milletvekili Mustafa Yeneroğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e yönelik yapılan saldırıyı değerlendirdi ve “Bu tür saldırılar toplumu kamplaştıran ve insanları birbirine düşmanmış gibi gösteren ve tahrik eden söylemlerin sonucudur.” dedi. Yeneroğlu, Meclis’teki basın toplantısında, CHP liderine TBMM Başkanvekili ve DEM Parti İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder için düzenlenen anma töreni sonrası gerçekleştirilen saldırıya dikkat çekti.

PROTESTO HAKKININ KRİMİNALİZASYONU HAKKINDA

Yeneroğlu, saldırının aynı zamanda en temel hak olan protesto hakkının kriminalize edilme çabalarının bir yansıması olduğunu belirtti. “Kin ve nefret dilinden, manipülasyondan, yalanlarla toplumu birbirine karşı tahrik etmekten vazgeçilmediği sürece bu saldırıların manevi sorumluluğunu bu iklimleri hazırlayan siyasetçiler üzerinden atamaz.” ifadesini kullanan Yeneroğlu, iktidara seslenerek toplumu kutuplaştırmaktan ve muhalifleri şeytanlaştırmaktan uzak durmalarını istedi.

İNFAZ DÜZENLEMELERİNE İLİŞKİN TARTIŞMALAR

İnfaz düzenlemesine dair kanun teklifleriyle ilgili kamuoyunda tartışmaların mevcut olduğunu hatırlatan Yeneroğlu, son yıllarda sık sık infaz düzenlemeleri yapıldığını, bunun bile tek başına kronik bir soruna işaret ettiğini vurguladı. Yeneroğlu, hükümetin hukuku tesis etmekten ziyade cezaevlerindeki kapasite aşımına odaklandığını ve “doldur boşalt döngüsüyle” yılda bir kez cezaevlerini boşaltmaya çalıştığını öne sürdü.

CEZAEVİ NÜFUSU ARTIYOR

Türkiye’deki cezaevi nüfusunun dramatik bir şekilde arttığını belirten Yeneroğlu, 2004’te cezaevlerinde 58 bin kişinin bulunduğunu, bu rakamın şimdi 400 bini aştığını ifade etti. Ülke nüfusunun 2010 yılından bu yana yüzde 20 arttığına dikkat çeken Yeneroğlu, cezaevi nüfusunun bu süre içerisinde yüzde 350 oranında artığını savundu.

İNFAZ DÜZENLEMESİNE GEREKEN DÜZENLEMELER

İnfaz düzenlemesi tartışmalarını değerlendiren Yeneroğlu, “Anne babanın aynı anda tutuklu ya da hükümlü olması durumlarında çocuğun etkilenmemesi için ebeveynlerden bir tanesinin küçük çocuğun yanında olması için gerekli düzenlemenin yapılması elzemdir.” dedi. Hasta mahpusların bakımında, devlet hastanelerinin verdiği “cezaevinde kalamaz” raporları sonrası kişilerin derhal tahliye edilmesinin sağlanması gerektiğini de ifade etti.

Yeneroğlu, cezaevi gözlem kurullarının keyfilikle hareket etmesinin engellenmesi için ve siyasi suçlularla ilgili çifte standarttan vazgeçilmesi gerektiğini belirtti. İnfaz oranlarının gözden geçirilmesi gereğine işaret eden Yeneroğlu, daha önceki Kovid-19 izni düzenlemesi kapsamına siyasi suçluların da alınmasını istedi.