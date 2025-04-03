Mustafa Yılmaz SEDAŞ’ta Genel Müdür Vekili

SEDAŞ’TA YENİ GÖREV DEĞİŞİKLİĞİ

Sakarya, Kocaeli, Bolu ve Düzce’nin yer aldığı Doğu Marmara Bölgesinde elektrik dağıtım hizmeti sunan SEDAŞ’ta yeni bir atama gerçekleşti. Regülasyon, Strateji ve Uyum Direktörü görevinde bulunan Mustafa Yılmaz, Genel Müdür Vekilliği pozisyonuna getirildi. SEDAŞ İcra Başkanlığı görevinde bulunan Dr. Necmi Odyakmaz ise yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle görevinden ayrılma kararı aldı. Ancak Odyakmaz, SEDAŞ’taki Yönetim Kurulu üyeliğine devam ediyor.

İLERİ VİZYON VE HİZMET HEDEFLERİ

Mustafa Yılmaz, Genel Müdür Vekili olarak görevi devralmasının ardından enerji dağıtım alanında sürdürülebilir ve kaliteli hizmet sunmak için müşteri memnuniyeti, inovasyon, dijital dönüşüm ile operasyonel verimlilik hedeflerini öncelikli olarak belirledi. Bu hedefler doğrultusunda SEDAŞ’ın sektördeki öncü konumunu daha da güçlendirmeyi amaçlıyor.

MUSTAFA YILMAZ’IN KİMLİĞİ

Yeni Genel Müdür Vekili Mustafa Yılmaz, 1982 yılında Karabük’te dünyaya geldi. 2004 yılında Hacettepe Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun olan Yılmaz, 2013 yılında Syracuse Üniversitesi’nden Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans diploması aldı. Profesyonel kariyerine 2004 yılında İçişleri Bakanlığında başlayan Yılmaz, daha sonra Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunda çalıştı. Ek olarak, ERRA’da Tarife Komitesi Başkanlığı görevini de yürüttü. 2019 yılından itibaren SEDAŞ’ta Regülasyon, Strateji ve Uyum Direktörü olarak görev yapıyordu. Mustafa Yılmaz, evli ve iki çocuk babası.