Mustafa Yörükoğlu Üçüncü Oldu

ÜNİVERSİTELER TÜRKİYE TAEKWONDO ŞAMPİYONASINDA BAŞARI

Kayserili atlet Mustafa Sait Yörükoğlu, Üniversiteler Türkiye TaeKwonDo Şampiyonası’nda üçüncülük elde etti. Türkiye TaeKwonDo Federasyonu’nun 2025 yılı faaliyet programında yer alan bu etkinlik, Muğla’da düzenlendi. Erciyes Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi antrenörlük bölümünde eğitim gören Mustafa, 74 kg kategorisinde Tatemiye’de mücadele etti ve başarılı bir performans göstererek üçüncülüğü kazandı.

ÖNEMLİ RAKİPLERLE MÜCADELE ETTİ

Kayseri’de faaliyet gösteren YayTanSay kulübüne bağlı olarak antrenman yapan Mustafa Sait Yörükoğlu, birçok kıymetli rakiple karşı karşıya geldi. Genç sporcu, Türkiye üçüncülüğünü kazanmasının ardından, “Hedefim altın madalya kazanmaktı ancak üçüncü oldum. Bir sonraki şampiyonalarda daha iyi dereceler elde etmek istiyorum.” sözleriyle hedeflerini ifade etti.