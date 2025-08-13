Mustafakemalpaşa’ya Yeni Ağır Ceza Mahkemesi

YENİ DÖNEM BAŞLIYOR

Her yıl artan iş hacmiyle dikkat çeken Mustafakemalpaşa Adliyesi, dosyalarda ulaşan temizleme oranıyla öne çıkıyor. 1 Eylül itibariyle burada yeni bir dönem başlayacak. Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Mustafakemalpaşa’da yeni oluşturulan 1. ve 2. Ağır Ceza Mahkemeleri’nin yargı çevresini belirledi. HSK Genel Kurulu’nun 6 Ağustos 2025 tarihli kararıyla, Mustafakemalpaşa, Bursa Ağır Ceza Mahkemesi yargı çevresinden çıkarıldı. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılması ve mahkemelerde ihtisaslaşma sağlama amacıyla Mustafakemalpaşa, yeni adli yılda Karacabey’i de kapsayarak kendi Ağır Ceza Mahkemesi’ne sahip olacak.

YARGI ÇEVRESİ GENİŞLİYOR

Yeni düzenlemeye göre Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemesi’nin yargı alanı, Mustafakemalpaşa ve Karacabey’i içerecek. Bu yeni mahkemeler, 1 Eylül 2025 tarihinde, Adli Yargı Komisyonu kurularak faaliyete geçecek. Karacabey Adliyesi, bölgedeki adli süreçlerin daha hızlı ve etkin bir şekilde yürütülmesi amacıyla Mustafakemalpaşa’ya mülhakat adliye olarak hizmet verecek. Ayrıca, Mustafakemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı da 1 Eylül’de düzenlenecek bir törenle açılacak. Başsavcılık, yeni dönemle ilgili basın mensupları ile toplanarak süreç hakkında bilgilendirmeler yapacak.

AĞIR CEZA MAHKEMELERİ’NİN GÖREVİ

Mustafakemalpaşa Ağır Ceza Mahkemeleri, Türkiye’deki ceza davalarına bakan mahkemeler arasında, kanunlarda belirtilen cezaların ağırlığı kriteriyle Asliye Ceza Mahkemeleri’nin görevini aşan tüm suçlara ilişkin davalara bakacak. Ayrıca, Türk Ceza Kanunu’nda tanımlanan yağma, irtikap, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, hileli iflas suçları ile ağırlaştırılmış müebbet hapis, müebbet hapis ve ’10 yıldan fazla’ hapis cezasını gerektiren suçların davaları da bu mahkemeler tarafından ele alınacak. Ağır Ceza Mahkemeleri, bir başkan ve iki üyeden oluşan bir kurul halinde çalışacak ve yargılama işlemleri ile duruşmalar, Cumhuriyet Başsavcılığı’nı temsil eden bir veya birden fazla savcının katılımıyla gerçekleştirilecek.