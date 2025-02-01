Müşteri Kılığına Giren Taksici Krizi

Olayın Gelişimi

Sincan’da yaşanan olayda, müşteri olarak taksi çağıran bir taksici, “Martı Tag” isimli akıllı cep telefonu uygulaması üzerinden bir araca bindi. Ancak araçtan zorla indirmeye çalıştığı sürücünün kendisine karşı direnç göstermesi üzerine, tehditlerde bulunan saldırgan, telefonla arayarak arkadaşlarından yardım istedi. Martı sürücüsü, korku içinde üzerine doğru gelen taksi şoförünü durdurmaya çalışırken, yaşanan anlar araç kamerasına yansıdı.

Görüntülerdeki Tehditler

Olay anında saldırganın aracın sürücüsüne yönelik tehditleri kaydedildi. Görüntülerde “Arabayı durdur ve in. Önünü kesecekler dur. Nereye kaçıyorsun. Sana vurmak istemiyorum, dur. Erdem, Gülhan Sokak’a girin önünü kesin, durmuyor. Duruyor musun yoksa 30 tane arabayla önünü keselim mi. Size bu mahallede ve Sincan’da bu işi yaptırmayacağız. Diğer duraklarda sizi dövüyorlar biliyorsun değil mi, videosu bile var. Ne olacak şimdi sana biliyor musun. Bekle bakalım.” şeklinde ifadeleri yer aldı.

Polis Müdahalesi ve Soruşturma

Olay sonrası başlatılan incelemeler kapsamında polis, taksi sürücüsünü yakaladı ve gözaltına aldı. Konuyla ilgili olarak yürütülen soruşturmanın sürdüğü bildirildi. Olay, şehirdeki toplu taşıma güvenliği açısından endişelere yol açtı ve dikkat çekti.