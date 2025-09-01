Müşteri, Mayonez Yüzünden Kafeyi Ateşe Verdi

İSPANYA’DAKİ ŞOK EDİCİ OLAY

İspanya’nın Los Palacios y Villafranca kasabasında, 21 Ağustos’ta yaşanan bu olay, dikkatleri üzerine çekiyor. Kafeye gelen bir müşteri, garsonun “mayonez bitti” yanıtı sonrası öfkelenerek kafeyi ateşe verdi. Müşterinin, kafenin bar bölümüne benzin dökerek ateş açtığı, bu esnada diğer müşterilerin de orada bulunduğu belirtiliyor. Ardından olay yerinden kaçması dikkat çekti.

MÜŞTERİNİN GELİŞİ VE YANGIN ANI

İspanyol basınında çıkan haberlere göre, kimliği açıklanmayan 50 yaşındaki bir adam, kafeye oğlu ile birlikte geldi. İki sandviç sipariş eden adam, garsonlardan mayonez olup olmadığını sordu. Olumsuz yanıt aldıktan sonra kafeden ayrıldı. Ancak birkaç dakika sonra, elinde benzin şişesiyle geri döndüğü belirtildi. Müşterinin kafeye ateşe vermesinin ardından hızlı bir şekilde kaçtığı, bir garson tarafından kovalandığı aktarıldı ve kısa sürede polis tarafından yakalandığı ifade edildi.

ZANLI HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR

Zanlının, mala zarar verme, kundaklama ve tehlikeye sebebiyet verme suçlarından yargılanması bekleniyor. Kısa sürede çalışanlar tarafından söndürülen yangın sonucunda, aralarında küçük bir çocuğun da bulunduğu toplam 3 kişinin hafif yaralandığı duyuruldu. Bu olay, müşteri ve hizmet sektörü arasındaki ilişkide dikkat edilmesi gereken noktaları bir kez daha gündeme getiriyor.