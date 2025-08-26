Musul Belediyesi Heyeti, TOGÜ’yü Ziyaret Etti

MUSUL BELEDİYESİ HEYETİ TOGÜ’YÜ ZİYARET ETTİ

Musul Belediyesi heyeti, Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesini ziyaret etti. TOGÜ tarafından yapılan yazılı açıklamada belirtildiğine göre, kardeş şehir projesi çerçevesinde Tokat’a gelen Musul Belediyesi heyeti, TOGÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Yılmaz’la bir araya geldi. Görüşmede, iş birliği olanakları ve karşılıklı tecrübe paylaşımı üzerine detaylı bir iletişim sağlandı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Yılmaz, konuk heyete Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesinin akademik yapısını, yürütülen projeleri ve uluslararası çalışmalarını hakkında bilgi aktardı. Ziyaretin sonunda Yılmaz, nazik ziyaretlerinden dolayı Musul Belediyesi heyetine teşekkür etti. Misafir heyet ise gösterilen misafirperverlikten duydukları memnuniyeti ifade etti.