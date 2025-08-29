Musullu, Zuchex Fuarı’na katılıyor

MUSULLU, ZUCHEX FUARI’NDA YENİ ÜRÜNLERİYLE YER ALACAK

Küçük ev aletleri sektöründe hızla öne çıkan Musullu, bu yıl 35. Uluslararası Zuchex Ev ve Mutfak Eşyaları Fuarı’na Dünya Markası National ile katılacak. 11-14 Eylül tarihleri arasında Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde düzenlenecek bu etkinlikte Musullu, yeni ürünlerini uluslararası alıcıların beğenisine sunuyor. Geçtiğimiz yıl Zuchex Fuarı’nda gösterdiği başarılı performansla Türkiye’nin yüzde 80 il ve ilçesinde bayilik oluşturan Musullu, National markası ile iş birliği yaparak yerli ve yabancı yatırımcılara büyük fırsatlar yaratmayı hedefliyor.

YERLİ MARKA YENİDEN DOĞUYOR

Başkan Adil Bulur, şirketin 2025 yılı için belirlediği yüzde 30 büyüme hedefinde adım adım ilerlediklerinin altını çizerek, “Ülke ekonomisine katkıda bulunmak ve uluslararası ticarette söz sahibi olabilmek için her yıl üretimimizi ve ürün çeşitlerimizi artırıyoruz. National markamız için ana ve tali yeni partnerler arayışındayız, hem Türkiye hem de yurtdışı partnerlerimizi oluşturmayı planlıyoruz” dedi.

IHRACATTA YENİ STRATEJİLER

Adil Bulur, ihracatta National markasına özel bir strateji uyguladıklarını belirterek, “Ürünlerimizi ihracatta National markasıyla sunuyoruz. National’ın yeniden parladığı bu süreçte, ana bayi ve bayii olmak isteyen partnerlerimizle Zuchex Fuarı’nda bir araya gelmeyi düşünüyoruz” ifadelerini kullandı.

TOPLUMUN İHTİYACINA HIZLI CEVAP

Musullu’nun ‘Alan da Satan da mutlu’ sloganı ile hem Türkiye hem de dünya pazarında daha güçlü bir konuma gelmeyi hedeflediğini vurgulayan Başkan Adil Bulur, “Küçük ev aletleri sektöründe ciddi yatırımlar ve atılımlarımız devam edecek. Hayallerine inananlar ile hedeflerimize güçlü bir şekilde ilerliyoruz. Allah yolumuzu açık etsin” şeklinde konuştu.

– GAZİANTEP