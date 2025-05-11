Mut Kayısısı 50 Lira Kilogram

KTAYISILARDA HASAT SÜRECİ DEVAM EDİYOR

Mersin’de, yetiştirildiği ilçenin adıyla tescillenen sofralık Mut kayısısı, kilogramda 50 liradan fiyat buluyor. İlçede toplam 79 bin dekar alanda üretimi gerçekleştirilen kayısıda hasat süreci devam ediyor. Tarım işçileri ağaçlardan kayısılara ulaşırken, toplanan ürünler sandıklara yerleştiriliyor ve kamyonetlere yükleniyor. Coğrafi işaret belgesiyle tescillenen bu ürünler, dalında kilogramda 50 liradan satılıyor ve hasat sonrası iç ve dış piyasaya sunuluyor.

ÜRETİCİLERİ ZİYARET EDEN BELEDİYE BAŞKANI

Mut Belediye Başkanı Murat Orhan ve meclis üyeleri, Evren Mahallesi’ndeki 70 dönümlük bahçesinde kayısı hasatı yapan Mehmet Şahin’i ziyaret etti. Şahin ile sohbet eden Orhan, üreticilere bereketli bir sezon dileğinde bulundu. Orhan, Mut’un yaş meyve ve sebze üretimiyle dikkat çektiğini belirterek, “Mut, mikroklima özelliği sayesinde Türkiye’nin sofralık kayısı üretiminin yaklaşık yüzde 70-80’ini karşılıyor. Bu bereketli topraklarda üreticilerimizin emeği çok büyük.” diye konuştu. Şahin ise ürünlerini Rusya’ya ihraç ettiğini ifade ederek, bu yıl verimin oldukça yüksek olduğunu aktardı.