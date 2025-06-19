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Mut’ta 60 Yaşındaki Adam Ölü Bulundu

YALNIZ YAŞAYAN BİRİNDEN HABER ALINAMADI

Mersin’in Mut ilçesinde, yalnız yaşayan 60 yaşındaki Selahattin Şahin, 3 gündür haber alınamadığı evinde ölü bulundu. Olay, Doğancı Mahallesi Kader Sokak’taki bir konutta gerçekleşti.

POLİSE HABER VERDİLER

Komşuları, Selahattin Şahin’den günlerdir haber alamayınca durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine aktardı. Olay yerine gelen ekipler, eve girdiğinde Şahin’in cansız bedeni ile karşılaştı. Olay yeri incelemesi sonrasında Şahin’in cenazesi hastane morguna götürüldü.

ÖLÜM NEDENİ OTOPSİ İLE BELLİ OLACAK

Şahin’in ölüm nedeninin yapılacak otopsi sonucunda belirleneceği açıklandı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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