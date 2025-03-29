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Mut’ta Firari Hükümlüler Operasyonla Yakalandı

POLİS EKİPLERİ OPERASYON DÜZENLEDİ

Mersin’in Mut ilçesinde, polis ekiplerinin gerçekleştirdiği operasyonda, hapis cezası bulunan 3 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Edinilen bilgilere göre, Mut İlçe Emniyet Müdürlüğü, aranma kaydı olan ve hapis cezası bulunan kişilerin yakalanması amacıyla bir çalışma başlattı. Ekip, yaptığı incelemelerde haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 3 şahsı tespit etti.

HÜKÜMLÜLERİN Cezaları BELLİ OLDU

Düzenlenen operasyonda yakalanan hükümlüler arasında yer alan Ç.Y.I.’nın kasten yaralama suçundan 3 yıl, H.G.’nin hırsızlık suçundan 2 yıl 6 ay ve B.D.’nin ise basit yaralama suçundan 3 ay 15 gün ceza aldığı öğrenildi. Emniyet ve adliye süreçlerinin ardından 3 hükümlü cezaevine gönderildi.

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