Mut’ta Kelebekler Festivali Gerçekleşti

FESTİVALİN DÜZENLENMESİ

Mersin’in Mut ilçesinde, “Mutlu Kelebekler Festivali” düzenlendi. Mersin Üniversitesi (MEÜ) Turizm Fakültesi ile Mut Ticaret ve Sanayi Odası işbirliğiyle ilk defa gerçekleştirilen festival, Karacaoğlan Çınaraltı Parkı’nda birçok ziyaretçiyi ağırladı. MEÜ Rektörü Prof. Dr. Erol Yaşar, etkinliğin açılışında, organizasyonun hem Mut hem de Mersin için heyecan verici ve değerli olduğunu ifade etti.

İLÇENİN TURİZM POTANSİYELİ

Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Şahin Sezer, ilçenin turizmdeki potansiyelinin değerlendirilmesi amacıyla çeşitli çalışmalar yaptıklarını belirtti. Ayrıca, MEÜ Fen Fakültesi Biyoloji Bölümü Zooloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yusuf Hüseyinoğlu, Mut’ta 3 yıl süren 58 farklı arazi çalışması sonucunda 131 gündüz kelebek türü tespit ettiklerini anlattı.

KELEBEK ÇEŞİDİ VE FESTİVAL ETKİNLİKLERİ

Bu türlerden 49’unun Mut’ta ilk kez kaydedildiğine dikkat çeken Hüseyinoğlu, “Bu sayı ilçemizin sahip olduğu biyolojik çeşitliliği ortaya koymak açısından oldukça önemli. Şu an 200’ün üzerinde kelebek çeşidimiz var. Gece türleriyle birlikte bu sayının 500’ü aşması bekleniyor” dedi. Festivalde, fotoğraf sergisi, atölye çalışmaları, söyleşiler ve konserler gibi çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.