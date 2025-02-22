Müteahhide Tahliye Sağlık Sorunları Gerekçesiyle Verildi

DEPREM ZARARLARI VE AÇILAN DAVALAR

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat tarihinde gerçekleşen depremlerde Hatay’ın Antakya ilçesinde yer alan Ekinci Mahallesi’ndeki Elit Apartmanı’nda 88 kişi yaşamını yitirdi. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, olay sonrası müteahhit Mithat Tümyürek, yapı sahibi Akil İnan, yapı denetim sorumlusu Gökhan Tutar, statik proje müellifi Mehmet Yılmaz, müteahhit firma yetkilisi Bilal Alkanlı ve şantiye şefi Burak K. ile proje ve uygulama denetçisi Mustafa K. hakkında “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlaması ile dava açtı. Elit Apartmanı’nın dördüncü duruşması Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mithat Tümyürek ve Gökhan Tütar, Ses ve Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

BELGE BEKLENTİSİ VE DURUŞMADA TEPKİLER

Önceki duruşmada Antakya Belediyesi’nden, “Müteahhit Mithat Tümyürek’in mühürlenen bina için belediyeye 145 bin lira bağış yaptığı” iddiasına ilişkin belge talebi bulunmuştu. Ancak, bu celsede hala belgenin gelmemesi sebebiyle birçok aile duruşmaya katılmadı. Duruşmada sanıklar Mithat Tümyürek ve Gökhan Tütar, önceki savunmalarını tekrarlayarak kusurlarının olmadığını savundu. Müşteki avukatlarından Tolga Ünlü, belediyeden rapor ve kamu görevlilerine ait soruşturma sonuçlarını beklerken tahliye kararı alınmasının beklenmedik bir durum olduğunu belirtti. Ünlü, “Geçen celsede Akil İnan tahliye edildi, şimdi de Mithat Tümyürek ve Gökhan Tutar tahliye edildi. Şu an dosyada tutuklu sanık kalmadı” dedi.

BİNA PROJESİNDEKİ SORUNLAR VE GÜVENLİK AÇIKLARI

2019 yılında tamamlanan 7 katlı Elit Apartmanı’nın, zemin kat üzerinde yapılan asma kat ile birlikte 8 kata çıktığı belirlendi. Zemin ve asma katın iş yeri olarak, üstteki 6 katın ise mesken olarak kullanıldığı ifade edilen bilirkişi raporunda, zemin katın kullanım alanını artırmak amacıyla asma kat uygulamasının yapıldığı kaydedildi. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporunda, binanın statik proje içeriği ile temel donatı alanı yetersizliği ve temel zemin emniyet gerilmesi yetersizliği nedeniyle yapı denetim firması yetkililerinin ve belediyenin proje kontrolünden sorumlu kişilerin kusurlu olduğu aktarıldı. Ayrıca, binanın yapım aşamasında donatı detaylandırmasının yetersiz olduğu belirtilirken, inşa sürecindeki bu eksiklikten müteahhit Mithat Tümyürek’in asli kusurlu olduğu ifade edildi. Tümyürek, temmuz ayında gerçekleşen bir duruşmada, kaçak asma kattan dolayı mühürlenen binanın mühürünün kaldırılması için belediyeye 140 bin TL bağış yaptığını açıklamıştı.