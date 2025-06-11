Müteahhit Aykut Karagöz Öldü, Hamza K. Yaralı

TARTIŞMA SONRASI TABANCA İLE SALDIRI

Pendik ilçesindeki Sülüntepe Mahallesi’nde, 45 yaşındaki müteahhit Aykut Karagöz ile 37 yaşındaki işçisi Hamza K. arasında alacak nedeniyle çıkan tartışma, trajik bir olaya dönüştü. Tartışmanın ardından Hamza K. odayı terk etti ancak kısa bir süre sonra geri döndü. Bu esnada, Karagöz çekmecedeki iki tabancasını aldı ve işçisine ateş açtı.

BOĞUŞMA VE YARALANMA

Olay Ekol TV’nin haberine göre, boğuşmaya dönüşen çatışmada Hamza K., silahlardan birini ele geçirerek Karagöz’e ateş etti. Her iki taraf da yaralanırken, Aykut Karagöz, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Hamza K. ise omzundan ve ayağından yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

OLAY YERİNDE BULUNAN DELİLLER

Polis ekipleri olay yerinde yaptığı incelemede, farklı kalibrelerde dört boş kovan, bir fişek, iki ruhsatsız tabanca (HS2000 ve SIG SAUER marka) ve yüklü şarjörler ele geçirdi. Her iki ismin de suç geçmişi bulunduğu öğrenildi. Karagöz’ün beş, Hamza K.’nın ise sekiz suç kaydı olduğu belirtildi. Olayla ilgili cinayet şüphelisi Hamza K. gözaltına alındı ve geniş kapsamlı bir soruşturma başlatıldı.