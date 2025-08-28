Müteahhit Mehmet Faruk Sürmeli, “Projeler Hizmete Açılamadı” dedi

CEZAEVİ KÜTÜPHANE OLDU

Müteahhit Mehmet Faruk Sürmeli, “İstanbul’daki Şile Cezaevi’ni 2021 yılında restore ederek kütüphaneye dönüştürdük. Aynı kampüs içerisinde yer alan gençlik merkezini ise 2022 yılında tamamladık. Ancak aradan geçen yıllara rağmen her iki proje de belediyeden ödeme alamadığımız için hala hizmete açılamadı” açıklamasında bulundu. Geleneksel taş mimari ile restore edilen cezaevinin çok sayıda genç için önemli bir alan olacağını ifade eden Sürmeli, “Şile Belediyesi tarafından bize ödeme yapılmadı. Bu yüzden alacaklarımızı tahsil edemedik ve resmi kabul işlemlerini yapamıyoruz. Bu durum projelerin hizmete açılmasını engelliyor.” dedi.

PROJELERİN HİZMETE AÇILMASI GECİKİYOR

“2025-2026 eğitim öğretim yılına girerken bu tarihi yapıların bir an önce hayata geçirilerek gençlerimize faydalı hale gelmesini bekliyoruz.” diyen Sürmeli, yetkililerden acil adım atmaları gerektiğini vurguladı. “İlk kez bir cezaevi kütüphaneye dönüştürülüyor. Ancak bürokratik ve mali sıkıntılar nedeniyle, gençlerin hizmetine sunulması planlanan bu projeler yıllardır kapalı durumda bekletiliyor.” ifadeleriyle durumu özetledi.