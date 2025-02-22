Müteahhit ‘Sağlık Sorunlarıyla’ Tahliye Edildi

KAZA SONUCU YAŞANAN KAYIPLAR

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde Hatay’ın Antakya ilçesindeki Ekinci Mahallesi’nde bulunan Elit Apartmanı’nın çökmesi sonucunda 88 kişi hayatını kaybetti. Hatay Cumhuriyet Başsavcılığı, müteahhit Mithat Tümyürek, yapı sahibi Akil İnan, yapı denetim sorumlusu Gökhan Tutar, statik proje müellifi Mehmet Yılmaz, müteahhit firma yetkilisi Bilal Alkanlı, şantiye şefi Burak K. ve proje ve uygulama denetçisi Mustafa K. hakkında “Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma” suçlamasıyla dava açtı. Elit Apartmanı’nın dördüncü duruşması Hatay 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde yapıldı. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mithat Tümyürek ve Gökhan Tütar, Ses ve Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı.

BELEDİYEDEN BELGE BEKLENTİSİ

Daha önceki duruşmada, Antakya Belediyesi’nden “müteahhit Mithat Tümyürek’in mühürlenen bina için belediyeye 145 bin lira bağış yaptığı” yönündeki iddialara ilişkin belgelerin getirtilmesine karar verilmişti. Bu duruşmada belgelerin hala elimize ulaşmaması nedeniyle birçok aile duruşma erteleneceği için katılmadı. Duruşmada söz alan Mithat Tümyürek ve Gökhan Tütar, daha önceki savunmalarını yineleyerek, her hangi bir kusurlarının olmadığını savundu.

Müşteki avukatlarından Tolga Ünlü, belediyeden rapor ve kamu görevlilerin soruşturmaları ile ilgili durum beklerken, tahliye kararının çıkmasının beklemedikleri bir durum olduğunu vurguladı. Ünlü, “Bir yıl içinde üç kez mahkeme heyetinin değiştiğini” belirterek, “Geçen duruşmada Akil İnan tahliye oldu, bu duruşmada da Mithat Tümyürek ve Gökhan Tütar tahliye oldu. Şu an dosyada tutuklu sanık kalmadı. Mithat Tümyürek hastayım diyor, ama hastalığını ispat eden bir rapor gelmedi. Karara şaşırdık, aileler ise çok öfkeli” şeklinde konuştu.

BİNA YAPIMI VE GÜVENLİK PROBLEMLERİ

2019’da inşaatı tamamlanan Elit Apartmanı’nın, altında yapılan asma kat nedeniyle 8 katlı hale geldiği ifade ediliyor. Zemin ve asma katın iş yeri olarak kullanıldığı, üstteki 6 katın ise mesken olarak değerlendirildiği bilirkişi raporunda yer alıyor. Karadeniz Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bilirkişi raporuna göre, binanın statik proje içeriği yeterli görünmüyor ve temel donatı alanında yetersizlikler var. Proje aşamasında yapılan bu eksikliklerden yapı denetim firması yetkilileri ile belediyenin proje kontrolünden sorumlu kişileri kusurlu bulunuyor. İnşa aşamasında donatı detaylarının eksik olduğuna, binanın kaba inşasından sorumlu olan müteahhit Mithat Tümyürek’in asli kusurlu olduğuna dikkat çekildi. Duruşmada daha önce Mithat Tümyürek, mühürlenen binanın mühürünün kaldırılması için belediyeye 140 bin TL bağış yaptığını aktarmıştı.