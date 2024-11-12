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“Mutfağın Tabanı Çöken Bina Tahliye Edildi”

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Olayın Meydana Gelişi

Olay, Pınarbaşı Mahallesi 153535 sokaktaki 4 katlı bir binanın zemin katında saat 00.10 sularında gerçekleşti. Ayşe T., 2 çocuğuyla birlikte oturduğu odada ani bir gürültü ve sonrasında bir sarsıntı hissetti. Durumu kontrol eden Ayşe T., mutfağın tabanının bir kısmının bodrum katına çöktüğünü fark etti.

Acil Durum Müdahalesi

Ayşe T.’nin ihbarı sonrasında, olay yerine polis, sağlık, AFAD ve itfaiye ekipleri yönlendirildi. Ayşe T. ve çocukları, diğer katlarda yaşayanlarla birlikte binayı hızlıca tahliye etti. Anne ve çocukları, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından, tedbir amaçlı olarak hastaneye götürüldü.

Yetkililerin Değerlendirmesi

Yetkililer, bölgeye teknik inceleme yapılacağını açıkladı ve sonuçlanıncaya kadar binanın oturulmasının riskli olduğunu belirterek, binayı mühürledi. Seydişehir Kaymakamı Cevdet Bakkal ve Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, olay yerinde incelemelerde bulundu.

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