Mutfak Dostları Derneği’nin Semineri Yıl İçinde

SEMINER TARİHİ VE YERİ

Mutfak Dostları Derneği tarafından düzenlenecek “Gıdanın Geleceği: Hava, Su, Toprak” semineri, 14 Haziran 2025’te Nadir Gastronomi Platformu’nda gerçekleştirilecek. Bu tek günlük etkinlikte, gastronomi dünyasında gıdanın kaynağı ile ilgili ilham verici ve çok sesli bir paylaşım platformu oluşturmak hedefleniyor. Seminerde, alanında uzman konuşmacılar; iklim krizi, susuzluğa dayanıklı tarım uygulamaları, pestisit kullanımı ve rejeneratif tarım gibi önemli konuları hava, su ve toprak ekseninde değerlendirecek.

OTURUM BAŞLIKLARI VE KONUŞMACILAR

Seminerde yer alacak altı oturumun konuları detaylandırılırken, gastronomi alanının sadece tabaktaki yemekle sınırlı olmadığına dikkat çekiliyor. Gıdanın nasıl üretildiği, hangi çevresel etkilerin etkili olduğu ve gıdanın daha sürdürülebilir hale getirilmesi konularına odaklanılıyor. Mutfak Dostları Derneği Başkanı Esin Sungur, bu konular üzerinde şunları belirtti: “Sektörün en köklü sivil toplum kuruluşu olarak, gastronomi alanının öncelikli konuları haline gelen gıdanın geleceği ve güvenliği üzerine tartışmaya, ‘Gıdanın Geleceği’ seminer dizimizin üçüncüsü ile devam ediyoruz. 2023 yılında başlattığımız ve ilk ikisi ‘sürdürülebilirlik’ ile ‘dönüşüm’ temalarında gerçekleşen seminer serimizi bu yıl ‘Gıdanın Geleceği: Hava, Su, Toprak’ ana başlığı altında gerçekleştiriyoruz.” Ayrıca bu yıl, bu üç temel konunun sofralarımıza yansımaları ele alınacak.

DİĞER FAALİYETLER VE DERNEK HAKKINDA

Mutfak Dostları Derneği, 2025’te 34. yılını kutlayacak ve Türk mutfağının tanıtımını sağlamak amacıyla eğitimler düzenleyecek. Dernek, mutfak kültürü konusunda bilgilendirici çalışmalar yapmanın yanı sıra, “Coğrafî İşaretleme Sistemi” ve “Türk Mutfağı’nın Yapı Taşları” gibi panellerle Türkiye’nin yöresel lezzetlerinin kalite standartlarına dikkat çekiyor. Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri gibi gastronomi alanında bir sivil toplum girişimi olarak bir ilke imza atan dernek, Gıdanın Geleceği seminer serisini de gelenekselleştirmeyi hedefliyor.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

İletişim için: Zeliha Biçer – 0544 947 0019

Email: mddmutfakdostlari@gmail.com

Website: www.mutfakdostlari.org.tr