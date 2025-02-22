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Mutfak Eşyalarındaki Tehlikeyi Göz Ardı Etmeyin

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DEMANS HASTALIĞI VE ETKİLERİ

Halk dilinde “bunama” olarak adlandırılan demans, beyin hücrelerinin birbirleriyle iletişim kurma yeteneğini kaybetmesi sonucu düşünceler, davranışlar ve duygular üzerinde olumsuz etkiler yaratan bir hastalık. Demans için birçok farklı faktör etkili olabiliyor ve bu nedenle hastalığın kökenleri oldukça karmaşık bir yapıya sahip.

ALÜMİNYUMUN ETKİLERİ

Mutfak eşyaları, demans hastalığına katkıda bulunan faktörler arasında yer alıyor. Özellikle alüminyum, uzun bir süredir çaydanlık, tencere ve diğer mutfak eşyalarında sıkça kullanılıyor. 1965 yılında gerçekleştirilen bir araştırmada, alüminyum enjekte edilen tavşanların beyinlerinde toksik protein düğümleri meydana geldiği belirlenmiş durumda.

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