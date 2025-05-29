Müthiş Takım, Büyük Maç İçin Hazır

KIRAGASI: PLAY-OFF ŞANSINI SÜRDÜRMEK İSTİYORUZ

Teknik direktör Necla Güngör Kıragası, yarınki İrlanda karşılaşmasının hem Türkiye hem de rakip için büyük bir önem taşıdığını belirtiyor. “Oyuncularımın motivasyonu ve oyun disiplini yüksek. Bu maçı kazanarak grubu 2’nci sırada tamamlayarak play-off şansımızı sürdürmek istiyoruz. 3’üncü sıraya düşmeden bu seviyede kalmak istiyoruz” diye konuşuyor. Kıragası, rakibin fiziksel olarak daha üst seviyede olduğunu vurguladı. “İlk maçta topun daha çok İrlanda’da kalmasının nedeni buydu. Bizim ligimizin temposu ve fizik gücü bu düzeye ulaşmakta zorlanıyor” ifadelerini kullanıyor. Ancak, oyuncularının özel programlarla dinlenmiş bir şekilde kampa döndüğünü de sözlerine ekliyor.

TAAKTİK PLANI VE FUTBOL ÖNGÖRÜLERİ

Kıragası, İrlanda maçına dair taktik planlarını paylaşarak “Topun bizde kalacağı, geçiş oyununu etkili oynayacağımız bir karşılaşma planlıyoruz. Kazandığımız topları doğru değerlendirecek alternatiflerimiz var” dedi. İrlanda deplasmanında kaçırdıkları net pozisyonla ilgili de endişelerini dile getiriyor: “1-1’i bulabileceğimiz çok net bir pozisyonu kaçırdık, bu bizi üzmüştü. Ama oyuncularımın oyun hakimiyetine ve mücadelesine güveniyorum” sözleriyle takımına olan inancını ifade ediyor.

FATMA ŞAHİN’DEN TARAFTAR ÇAĞRISI

Milli kaleci Fatma Şahin, kamp atmosferini ve takımın hazırlık sürecini değerlendiriyor. “Kampın ilk maçına çıkıyoruz. Fiziksel ve mental olarak çok çalıştık. Uzun zamandır birlikte oynayan bir takımız. Birbirimizi iyi tanıyoruz, saha içinde güvenimiz tam” diye belirtiyor. Şahin, “Bugün son taktik antrenmanımızı yapıyoruz. Yarın güzel bir başlangıç yapacağımıza inanıyoruz. Taraftarlarımız bizi desteklediğinde yukarı çıkıyoruz. Bunun tek sebebi onların enerjisi. Yarın herkesi tribünlere bekliyoruz” şeklinde taraftarlara mesaj gönderiyor.

KADER HANÇAR: MAÇIN ANLAMI ARTMIŞ DURUMDA

Kadronun hücum oyuncularından Kader Hançar, İrlanda mağlubiyetinin ardından yarınki maçın önemini artırdığını vurguluyor. “Bu maç bizim için hayati öneme sahip. İrlanda’da mağlup olmuştuk. Bu kez sahamızda oynuyoruz ve telafi edeceğimize inanıyoruz” ifadesinde bulunuyor.

AY-YILDIZLILAR SON HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

UEFA Uluslar B Ligi 2’nci Grup’ta yer alan A Milli Kadın Futbol Takımı, İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacağı kritik karşılaşma öncesindeki son hazırlıklarını tamamladı. Milliler, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde Esenler Erok Stadı’nda antrenman yaptı. Antrenman öncesi Kıragası, takımla bir konuşma yaparak motivasyon sağladı. Top çalışmasıyla başlayan antrenman, koordinasyon çalışmalarıyla devam etti. Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise İrlanda maçının taktik idmanları gerçekleştirildi.