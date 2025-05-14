Mutki’de Minibüs Şarampole Yuvarlandı

YAĞMUR NEDENİYLE KAZA YAŞANDI

Bitlis’in Mutki ilçesinde, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan bir minibüs şarampole yuvarlandı. Kazada içinde bulunan 5 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Bitlis merkezden Mutki ilçesine doğru giden, sürücüsü ve plakası belirlenemeyen yolcu minibüsü, yolun kayganlığı nedeniyle yoldan çıkarak şarampole düştü.

KAZADA YARALILAR BULUNDU

Olay sonucunda minibüsün sürücüsü ve araçta yer alan aynı aileye ait toplam 5 kişi yaralandı. Kaza sonrası sağlık ekipleri hızla olay yerine sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından Bitlis’te bulunan hastanelere kaldırıldı. Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu belirtildi. Ayrıca, ağır yaralılardan birinin Van’a sevk edildiği öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme çalışmaları devam ediyor.