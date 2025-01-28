Mutluluğu Evlilikle Bulan Kelly Brook

OLGUNLUK ÇAĞINDA YENİ BİR HAYAT

Günümüzde olgunluk döneminin tadını çıkaran 45 yaşındaki Kelly Brook, huzurlu bir yuvada yaşam sürüyor. Ancak, eski dönemlerine dair oldukça farklı bir imaj sergiliyor.

KARİYERİNE SON VERDİ

Bir zamanlar modellik ve oyunculuk kariyeriyle tanınan Brook, artık bu mesleklerden vazgeçtiğini ifade ediyor. “Ben evli bir kadınım, eskisi gibi pozlar veremem, ekranda bir başkasına aşıkmış gibi rol yapamam” sözleriyle, hayatındaki değişiklikleri dile getiriyor. Bu noktaya ulaşması ise birçok aşk ve ayrılıkla dolu bir geçmişin sonucuna dayanıyor.