Mutluluğu İkinci Evlilikte Buldular: 23 Yıl Oldu

EVLİLİKLERİNE YANSIMAYAN SÖYLENTİLER

Evliliklerinin başından itibaren sürekli olarak haklarında çıkan söylentiler bitmek bilmiyor. Çiftin arasında zaman zaman “güzel yıldızın, kocasıyla evlenmek için o dönemki eşinin boşanmasını sağladığı” iddiası öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, çiftin arası açılmış gibi hareketler de gözlemleniyor. Ancak, her iki taraf da bu konularda sessizliğini koruyor. Eşlerinden ne tür zorluklar geçirdikleri tamamen belli olmuyor.

DUYGUSAL PAYLAŞIMLAR

Kocası, çoğu zaman sakin bir profil sergilese de ünlü yıldız, önemli günlerinde ona olan sevgisini dile getirmeyi de ihmal etmiyor. Son olarak, aile albümünden daha önce yayınlanmamış bir fotoğrafı paylaşarak kocasının yeni yaşını kutladı. Bu gösterişli kutlama, çiftin aralarındaki bağı herkese bir kez daha hatırlatıyor.