Mutluluk Zamanı, Aşk Ve Geçmişi Anlatıyor

MUTLULUK ZAMANI İLE İLGİLİ DETAYLAR

Keyifli hikâyesi ile dikkat çeken “Mutluluk Zamanı”, beyazperde serüveninin ardından şimdi de televizyon izleyicilerini ekran başına çekiyor. Filmi izlemeden önce konusunu, özetini ve oyuncu kadrosunu merak edenler için önemli detayları derledik. “Mutluluk Zamanı”, kusursuz bir yaşam süren Mert ile sanatına hayatını adamış heykeltıraş Ada’nın yollarının beklenmedik bir şekilde kesişmesini ele alıyor.

“Mutluet.com.tr” isimli şirketin sahibi olan Mert, insanlara hayata daha sağlam adımlar atmalarını öğretirken, geçmişiyle yüzleşmeden ideal bir dünya kurmuştur. Ada ise tam tersi bir yaşam sürdürmektedir; tüm hayatı, geçmişinde yaşadıklarının gölgesinde devam eder. Bu iki farklı dünyanın insanı tanıştıkça birbirlerinin hayatında derin izler bırakır. Mert, Ada sayesinde iç yolculuğuna çıkarken; Ada da, duygularını bastırmamaya çalışmasına rağmen Mert’e aşık olmaktan kaçamaz.

Ada’nın abisi Tarık ile Mert’in yollarının kesişmesi hikâyeye farklı bir boyut kazandırıyor. Ancak ne Mert’in kardeşi Cengiz, Mert’e duyduğu ilgiden haberdar, ne de Ada, abisinin Mert’ten “çapkınlık dersi” aldığını bilmektedir. Bu karmaşık ilişkiler, karakterlerin bağlarını güçlendirirken farklı çatışmaları da beraberinde getiriyor.

Yapımcılığını Muzaffer Yıldırım’ın üstlendiği filmin yönetmeni Şenol Sönmez, senaryosu ise oyuncu Buğra Gülsoy ile Ali Erkan Ersezer tarafından kaleme alınıyor. Filmde, hayatın mutluluk getirdiğine inanan Mert karakterini Barış Arduç canlandırırken; aşkı uzak tutmaya çalışan heykeltıraş Ada rolünde Elçin Sangu yer alıyor. Bu güçlü ikiliye deneyimli oyuncular Cengiz Bozkurt, Dila Bayrak ve Levent Öktem eşlik ediyor.

2017 yılında vizyona giren “Mutluluk Zamanı”nın çekimleri İstanbul’un farklı noktalarında ve Heybeliada’da yaklaşık 7 haftada tamamlanmış. Heybeliada, İstanbul’un Adalar ilçesine bağlı ve Prens Adaları’nın en büyük ikinci adasıdır. Doğal güzellikleriyle dikkat çeken bu ada, filmin atmosferine ayrı bir tat katmıştır.