Müttefikler Böyle Davranmaz Dedi Macron

MACRON’UN GRÖNLAND ZİYARETİ

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ABD Başkanı Donald Trump’ın Grönland’ın Amerika’nın kontrolünde olması gerektiği yönündeki beyanlarını sert bir dille eleştirdi. Macron, “Müttefikler böyle yapmaz” sözleriyle durumun ciddiyetini vurguladı.

FRANSA’NIN DAYANIŞMA MESAJI

Danimarka’ya bağlı Grönland’a yaptığı resmi ziyarette Macron, başkent Nuuk’ta basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ziyaretinin “Grönland’ın egemenliği ve toprak bütünlüğü için Fransa ve Avrupa Birliğinin dayanışmasını” simgelediğini aktaran Macron, bölgedeki uluslararası ilişkilerin önemine dikkat çekti.

SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMI

Macron, sosyal medya üzerinden ziyarete ilişkin yaptığı paylaşımda, “Bu, ilk kez bir Fransız devlet başkanının Grönland’ı ziyaret etmesi” ifadesini kullandı. Bu durum, Fransa ve Grönland arasındaki ilişkilerin güçlenmesi açısından önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.