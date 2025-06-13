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Muvvafak Mahmut Kanala Girdi, Bulundu

OLAYIN GERÇEĞİ

Dün akşam saatlerinde Derik ilçesindeki kırsal Ovalı Mahallesi’nde bulunan Devlet Su İşleri’ne ait sulama kanalında bir olay yaşandı. Suriye uyruklu Muvvafak Mahmut, aşırı sıcaklardan bunalarak kanala girdi. Kısa bir süre sonra Mahmut gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine sağlık, itfaiye, Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma Timleri ile AFAD ekipleri hızla bölgeye yönlendirildi.

DESTEK EKİPLERİNİN GELİŞİ

Derik Kaymakamı Yunus Emre Bayraklı ve İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Mevlüt Taş da olay yerine gelerek burada yapılan çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ekipler, Mahmut’u bulmak için gece boyunca arama çalışmalarını sürdürdü. Sonuç olarak, sabah saat 05.00 sıralarında Mahmut’un cansız bedenine ulaşıldı.

CENAZE İŞLEMLERİ VE SORUŞTURMA

Mahmut’un cesedi sudan çıkarılarak otopsi için Derik Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Olay ile ilgili olarak bir soruşturma başlatıldığı bildirildi.

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