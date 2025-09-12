Muz Üretiminde Manavgat Öne Çıkıyor

ANTALYA’DA MUZ ÜRETİMİ ARTIYOR

Türkiye’de muz üretiminin en fazla gerçekleştirildiği Antalya ilinde, son zamanlarda örtü altı muz üretimi Manavgat ilçesinde önemli bir artış gösteriyor. Manavgat ve diğer sahil ilçelerinde örtü altı üretime yönelik teşvikler sayesinde muz hasadı başladı. Türkiye’de 2015 yılına kadar Mersin’in Anamur ve Bozyazı ilçeleri ile Antalya’nın Gazipaşa ve Alanya ilçelerinde açık alanda gerçekleştirilen muz üretimi, sağlanan sübvansiyonlu tarım kredisi, hibe ve desteklerle birlikte örtü altı üretim ile dört katına kadar arttı. Artık Anamur, Bozyazı, Alanya ve Gazipaşa’da yıllar boyunca açık alanda yetiştirilen muz, özellikle Antalya’nın Manavgat ilçesi başta olmak üzere birçok sahil bölgesinde örtü altında, seralarda yıl boyunca hasat edilir hale geldi.

MUZ ÜRETİMİ YILLIK 900 BİN TON CİVARINDA

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın verilere göre, 2010-2015 yılları arasında muz üretimi 210-270 bin ton aralığında iken, 2016’dan itibaren hızlı bir artış yaşandı. 2016 yılında muz üretimi 305 bin ton, 2017’de 369 bin ton, 2018’de 498 bin ton, 2019’da 548 bin ton, 2020’de 728 bin ton, 2021’de 883 bin ton ve 2022’de 997 bin tona ulaştı. 2023 yılı için bu rakam 930 bin ton olarak belirlenirken, 2024 yılında ise 875 bin ton olması öngörülüyor.

MANAVGAT’TA SERA YATIRIMLARI ARTIYOR

Manavgat, örtü altı muz üretiminde önemli merkezlerden biri haline geldi. Manavgat’ta kurulan sera alanları 20 bin dönümü geçti. Örtü altı muz üretimini başlatan isimlerden biri olan Mustafa Sami Atalay, 8 yıl önce 300-500 dönüm olan sera miktarının günümüzde 20 bin dönümü aşarak 25 bin dönüme yaklaştığını belirtti. Atalay, Antalya’da Alara Çayı’nın doğusunda açık alanda muz üretimi yapılamazken, serada üretimin mümkün olduğunu ifade etti. Şu anda hem açık alanda hem de seralarda muz üretiminde hasat dönemi başladı. “Muz hasadı genel olarak eylül, ekim, kasım aylarında, ayrıca şubat, mart, nisan aylarında iki kez yapılır” diyen Atalay, bazı seralarda 12 ay boyunca hasat yapılabildiğini vurguladı.

İTHALATLA İLGİLİ SORUNLAR AZALDI

Muz üretiminde dekar başına ortalama 8 ton ürün alınması durumunu açıklayan Atalay, geçmişte muz ithalatı yapılan gemilerle uyuşturucu ticareti yapıldığını, bu yüzden üreticilerin ciddi gelir kaybı yaşadığını aktardı. Devletin aldığı önlemlerle bu sorunun azaldığını ve artık böyle problemlerle karşılaşmadıklarını ifade etti.

MUZ FİYATLARI VE MALİYETLER

Muz fiyatlarının genellikle 1 dolar civarında olduğunu belirten Atalay, “1 dolar civarında iken muzcu para kazanabiliyordu. Ancak maliyetler hızla arttı.” dedi. Gübre, mazot ve işçilik gibi maliyetlerin de çok yükseldiğini ifade eden Atalay, şu anda muz fiyatlarının 40-45 lira aralığında olduğunu ve bunun daha yukarıda olması gerektiğini ekledi.

SU KULLANIMI VE ÇEVRESEL ETKİLER

Bir dönüm muz serasının 180 ağaçtan oluştuğunu aktaran Atalay, muz seralarının sera gazı etkisi oluşturmadığını, aksine oksijen ürettiğini belirtti. Aşırı su kullanımıyla ilgili eleştirilere cevap verirken ise, sistemli sulama ile suyun tamamen bitkiler tarafından kullanıldığını ifade etti. “Damlama sulama sistemi ile gerekli suyu belirli saatlerde bitkilere veriyoruz.” diyen Atalay, yapılan üretimin önemli ekonomik katkılar sağladığını ve su kullanımının bu üretimde şart olduğunu vurguladı.