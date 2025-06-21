Muzaffer Ancın’ın Organları, 5 Hastaya Umut

ORGAN BAĞIŞI İLE YAŞAMLAR KURTULDU

Antalya’da darp sonucu hastaneye kaldırılan Muzaffer Ancın’ın (33) beyin ölümü gerçekleşti. Ailesinin onayı ile Ancın’ın organları, 5 hastaya umut oldu. Kaş ilçesinde 9 Haziran’da ağır yaralanan Ancın, Antalya Şehir Hastanesi’nde yoğun bakımda tedavi edildi. 19 Haziran’da beyin ölümü gerçekleşen Ancın’ın ailesi, organ bağışı yapma kararı aldı.

NAKİL SÜRECİ BAŞLATILDI

Antalya Şehir Hastanesi Koordinatörü, beyin ölümünün bildirimin yapıldığını aktardı. Ailenin onayıyla başlatılan süreç ile Ancın’ın organları, nakil bekleyen 5 hastaya umut verildi. Hastane yönetimi, ailenin bu duyarlı tutumunu takdirle karşıladı.

HAYAT KURTARAN ÖRNEK KARAR

Antalya Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Dr. Cennet Doğanay, “Muzaffer Ancın’ın ailesi, organ bağışında bulunarak örnek bir karar aldı. Minnettarlığımız büyük. Bu zor dönemde gösterdikleri yüce gönüllülük, başka hastalara umut oldu. Aldıkları onurlu karar sayesinde, akciğer ve kalp nakli bekleyen hastalarımıza, acil karaciğer bekleyen bir hastaya ve tam doku uyumu sağlayan iki kişiye sağ ve sol böbrekleri nakledildi. Organ bağışı hayat kurtarır. Bu örnek olay, 5 kişinin yaşamını etkiledi” şeklinde konuştu.