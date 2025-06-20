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Muzaffer Diken, Mezarı İçin Hazırlık Yaptı

MEZAR KAZDIRMA HAZIRLIĞI

İstanbul’dan akrabalarını ziyaret için ilçeye gelen Muzaffer Diken, 17 Haziran’da aile kabristanına kendisi için mezar kazdırdı. Ertesi gün fenalaşan Diken, Solhan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı ancak burada hayatını kaybetti. Diken’in cenazesi, kendisi tarafından kazdırılan aile kabristanında toprağa verildi.

CENAZE GÖRÜNTÜLERİ

Muzaffer Diken’in, olaydan bir gün önce akrabalarıyla cep telefonuyla çektiği video kaydı ortaya çıktı. Videoda Diken’in, kendisiyle sohbet eden yakınlarına gösterdiği mezarı işaret ederek onlardan ‘rahmet’ dilediği görülüyor. Daha sonra ‘Bu kimin mezarı?’ sorusu üzerine ‘Benim mezarım, hazırlığımı yaptım. 2 tane yaptım, biri de eşimin’ yanıtını veriyor. Ardından esprili bir dille, ‘Eşimi götürmeden ben nereye gidiyorum’ diyerek gülümsetiyor.

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