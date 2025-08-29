Muzaffer Polat, Radyatör Bakımının Önemini Vurguladı

ARAÇ BAKIMININ ÖNEMİ

Kayseri’de 30 yıldır motor ustalığı yapan Muzaffer Polat, araç bakımında radyatör ve termostat kontrollerinin kritik bir rol oynadığını vurguluyor. Polat, “Uzun rampalarda sürekli çalışan klima motora ekstra yük bindiriyor” açıklamasıyla durumun ciddiyetini ortaya koyuyor. Rampalarda açık kalan klimaların motorda ısınma sorunları yaratabileceğine dikkat çeken Polat, bu tür sorunlarla karşılaşmanın mümkün olduğunu ifade ediyor.

Muzaffer Polat, “Arabaların genelde olan periyodik bakımlarının kullanıcılar tarafından düzenli olarak yapılması gerekiyor” ifadesiyle bakımın sürekliliğinin önemine değiniyor. Sıcak havalarda genellikle araçların en fazla sorun yaşadığı bölgelerin başında radyatör temizliği ve termostat geliyor. Rampalı yollarda uzun süre klima kullanmanın motora ek yük bindirdiğini belirten Polat, bu durumun motorun ısınmasına ve potansiyel arızalara yol açabileceğini açıklıyor. Dediği gibi, “Aslına bakılırsa düzenli bakımı yapılan araçlarda sorun çıkmıyor ama klima, motora ek yük bindirdiğinden hararet daha çabuk yükselebiliyor.”

DOĞRU BAKIM UYGULAMALARI

Polat, doğru bakım uygulamalarının önemine bir kez daha vurgu yaparak, “Birçok arabanın 10 bin bakımları oluyor. Bu bakımlarda yağ, hava ve yakıt filtrelerinin değişmesi gerekiyor” diyor. Ayrıca radyatör temizliğinin dışardan yapılması gerektiği konusunda uyarıyor. Radyatörün iç yapısının, arı petekleri gibi olduğunu ifade eden Polat, bu peteklerin su, yağ, toz ve sinek gibi etkenlerle dolabileceğini belirtiyor. Bu durumun hava sirkülasyonunu etkileyerek hararetin yükselmesine yol açabileceğini söylüyor. Araç sahiplerinin, hangi yağı ve filtreleri kullanmaları gerektiği konusunda servisleriyle istişarede bulunarak bilgi edinmelerinin daha sağlıklı olacağını vurguluyor.