Müzakereler Devam Ediyor, Hızlı Beklenemez

HIZLI KARAR BEKLEMEK YANLIŞ

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, geçtiğimiz gün İstanbul’da düzenlenen Ukrayna ile müzakerelere ilişkin hızlı kararlar beklemenin doğru olmayacağını ifade etti. “Aynı zamanda önemli anlaşmalara varıldı ve çalışmalar devam ediyor.” diyen Peskov, Moskova’daki basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

İHA SALDIRILARIYLA İLGİLİ DEĞERLENDİRME

Peskov, Ukrayna’nın 1 Haziran’da Rusya’nın bazı asker üslerine yönelik gerçekleştirdiği insansız hava aracı saldırılarına dair değerlendirmelerde bulundu. “Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, saldırılara ilişkin gerçek zamanlı bilgilendirme aldı.” dedi.

MEMORANDUMUN İÇERİĞİ

Rusya’nın Ukrayna’ya sunduğu memorandum hakkında konuşan Peskov, “Çok sayıda çözüm seçeneğini özetleyen birçok hüküm içeriyor. Her şey çatışmanın temel nedenlerinden kurtulmayı ve onu sürdürülebilir bir çözüm yoluna sokmayı amaçlıyor.” sözlerini aktardı.

PUTİN VE ZELENSKİY GÖRÜŞMESİ

Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy arasında olası bir görüşmenin gerçekleşip gerçekleşmeyeceği ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Peskov, “Açıkçası, yakın gelecekte pek olası değil. Putin en üst düzeyde temaslara hazır olduğunu ancak temasların teknik düzeydeki yapılacak anlaşmaların bir sonucu olması gerektiğini vurguluyor.” şeklinde konuştu.

MÜZAKERELERDEKİ ANLAŞMALAR VE DUYGULAR

Dmitriy Peskov, İstanbul’daki Rusya-Ukrayna görüşmelerine dair, “Bazı hızlı kararlar veya atılımlar beklemek yanlış olur. Aynı zamanda önemli anlaşmalara varıldı ve çalışmalar devam ediyor. Bu anlaşmalar uygulanacaktır.” bilgilerini paylaştı. Ayrıca, Zelenskiy’nin müzakerelerin ardından yaptığı açıklamaları “talihsiz” olarak nitelendiren Peskov, “Bu açıklamalar müzakere ruhuna uygun değildir.” dedi. Peskov, Rusya’nın Ukrayna konusunda vereceği tavizlerin ise müzakerelerin konusu olduğunu ve bunların kamuoyuna açıklanamayacağını belirtti.