Müzakereler İstanbul’da Pazartesi Başlayacak

ÜST DÜZEY GÖRÜŞMELER İÇİN EMİNLİK GEREKİYOR

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna konusunda yüksek düzeyde görüşmeler için heyetler arası görüşmelerin sonuç vermesi gerektiğini vurguladı. Peskov, “Rus müzakere heyeti, İstanbul’a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar.” ifadesini kullandı. Başkent Moskova’da gazetecilere açıklamalarda bulunan Peskov, Avrupa’nın güvenliği meselesinin Avrupalılarla değerlendirilmesi gerektiğini belirtti. “Onlarsız yapamayız. Ancak pazartesi günü İstanbul’da yapılacak toplantıda gündemde doğrudan Rusya-Ukrayna müzakereleri olacak.” diye ekledi.

İSTANBUL’DA İKİNCİ TUR MÜZAKERELERİ GÜNDEMDE

Peskov, Rus heyetinin İstanbul’daki 2 Haziran müzakerelerine katılacağını vurgulayarak, “Rus müzakere heyeti İstanbul’a yola çıkıyor; müzakerelerin 2. turu için pazartesi sabahı hazır olacaklar.” dedi. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve ABD Başkanı Donald Trump arasında Türkiye’de bir zirve olasılığına dair soruları yanıtlayan Peskov, “Böyle bir görüşmenin öncesinde iki ülke heyetlerinin yaptığı doğrudan görüşmelerden sonuç alınması gerekli. Sonuç alınırsa elbette en üst düzey temaslardan bahsedebiliriz.” ifadesini kullandı.

MÜZAKERELERDE GEÇİCİ ATEŞKES ÜZERİNE ÇALIŞILACAK

İstanbul’daki müzakerelerde Rusya ve Ukrayna’nın hazırladığı memorandumların gündeme geleceğini belirten Peskov, “Şu anda herkes doğrudan Rusya-Ukrayna müzakerelerine odaklanıyor.” dedi. Geçici ateşkes koşullarının geliştirilmesi için çalışmaların devam ettiğini dile getiren Peskov, Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğinin gelecekteki çözüm önerilerinin bir parçası olacağını da sözlerine ekledi.