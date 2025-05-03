Muzdarip Kadın, Oğlu Tarafından Biçaklandı

AMASYA’DA KADIN CINAYETI

Amasya’nın Merzifon ilçesinde, oğlu tarafından bıçaklanan bir kadın hayatını kaybetti. Edinilen bilgilere göre, Sofular Mahallesi Fidan Sokak’ta yaşayan 60 yaşındaki Saliha K. ile 28 yaşındaki oğlu Murat K. arasında bilinmeyen bir nedenden dolayı başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü. Murat K, annesini farklı yerlerinden bıçaklayarak ağır yaraladı.

OLAYA MÜDAHALE EDİLDİ

İhbarın ardından olay yerine hızlıca polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlileri, Saliha K’yı Merzifon Kara Mustafa Paşa Devlet Hastanesi’ne kaldırdı ancak burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Saliha K’nin cenazesi, detaylı bir otopsi için Amasya’ya gönderildi. Olayla ilgili olarak gözaltına alınan Murat K’nin emniyetteki süreçleri devam ediyor.