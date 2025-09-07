Müze Geliri 9 Milyar Lirayı Geçti

MÜZE VE ÖREN YERLERİNDEKİ ZİYARET SAYISI ARTMAKTA

Türkiye, tarihi ve kültürel mirasıyla göz dolduran ören yerleri ve müzeleri ile tanınıyor. Müze ziyaretleri, koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen 2020-2024 yılları arasında artış gösteriyor. Artan müze ziyaretçi sayılarıyla birlikte elde edilen gelirler de yükseliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinden elde edilen toplam gelir, 2020-2024 yıllarını kapsayan 5 yıllık dönemde 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira olarak kaydedildi. Aynı süreçte, “MüzeKart” satışları da 15 milyon 667 bin 7 adede ulaştı.

TEKNOLOJİLER VE YENİ MÜZELER HAREKETLİLİK YARATIYOR

Farklı şehirlerde yeni müzelerin açılması, “MüzeKart” uygulaması ve diğer yenilikçi teknolojilerin hayata geçirilmesi, gece müzeciliğinin yaygınlaşması ve yurt dışından getirilen eserler sayesinde Türkiye’de müze ve ören yerlerinde her yıl artan bir hareketlilik gözlemleniyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçtiğimiz yıl müze sayısı 636’ya ulaşırken, müze ve ören yerleri ziyaretçi sayısı 61 milyon 687 bin 726 olarak kaydedildi.

SALGINDAN SONRA GELİRLER YENİDEN YÜKSELDİ

Koronavirüs salgınının etkili olduğu 2020 ve 2021 yıllarında müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir, önceki yıllardan daha az kaldı. 2019 yılında 744 milyon 235 bin 981 lira olan gelir, 2020’de 169 milyon 308 bin 387 liraya düştü. 2021’de ise, bir önceki yıla göre artarak 362 milyon 270 bin 93 liraya yükseldi fakat salgın öncesi seviyelerin altında kaldı.

GELİRLERDE EŞİK AŞILDI

Koronavirüs salgınının ulaşım üzerindeki etkilerinin ortadan kalkmasıyla, 2022 yılında elde edilen gelir 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 liraya ulaştı. 2023 yılında bu rakam, 2 milyar 666 milyon 691 bin 663 liraya çıkarak Bakanlığa bağlı ücretli müze ve ören yerleri toplamı, geçtiğimiz yıl ise 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 lira oldu. Böylelikle 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yıllık süreçte gelir toplamı 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira olarak gerçekleşti.

MÜZEKART SATIŞLARINDA DÜZENLİ BİR ARTIK OLDU

Bakanlık tarafından satılan “MüzeKart” sayısında da önemli bir artış görüldü. 2020 yılında 758 bin 509 kart satılırken, bu sayı 2023 yılında 5 milyon 964 bin 575’e ulaştı. 2020-2024 yıllarını kapsayan bu dönem içinde toplamda satılan kart sayısı 15 milyon 667 bin 7 olarak kaydedildi.