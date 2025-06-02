Müze Hayalini Gerçekleştirdi, Mutluluğu Büyük

DİYARBAKIR’DA MÜZE ZİYARETİ HAYALİ GERÇEKLEŞTİ

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde yaşayan yüzde 95 görme engelli Recep Tayyip Gülçer, öğretmeninin yardımıyla müze ziyareti hayalini gerçekleştirdi. 15 Temmuz 2016’da FETÖ’nün darbe girişiminin olduğu gün dünyaya gelen Recep Tayyip, ailesinin gösterdiği sevgi dolayısıyla Cumhurbaşkanı’nın adını taşıyor. 9 yaşındaki Gülçer, kırsalda bulunan Yarımkaş Mahallesi’ndeki Yarımkaş İlkokulunda 2. sınıf öğrencisi.

MÜZE MERAKI VE ÖĞRETMENİN DESTEKLEYİCİ ROLÜ

Okulda özel eğitim öğretmeni olarak görev yapan Birgül Kaya, Gülçer’e birebir ders veriyor. Özel eğitime ihtiyaç duyan Gülçer’in eğitimi için özel bir çaba gösteren Kaya, derslerinde masallar ve hikayeler okuyarak öğrencisinin gelişimini destekliyor. Bir gün masalda “müze” sözcüğünü duyduğunda Gülçer’in dikkatini çektiğini fark etti. Müze ile ilgili merakını paylaşan Gülçer, “Müze nasıl bir yer, ben de görmek istiyorum.” diyerek duyduğu heyecanı aktardı. Kaya, öğrencisinin bu isteğini gerçeğe dönüştürmek amacıyla İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Diyarbakır Müzesi Müdürlüğü ile iletişime geçti.

Recep Tayyip Gülçer, ailesi ve öğretmeniyle Sur ilçesindeki tarihi İçkale’de bulunan Diyarbakır Müzesi’ni ziyaret etti. Diyarbakır Müzesi Müdür Vekili Müjdat Gizligöl ile arkeologlar ve müze görevlileri, Gülçer’i büyük bir heyecanla karşıladı. İlk kez bir müzeyi görmenin mutluluğunu yaşayan Gülçer, tarihi eserlere dokundu ve Müdür Vekili Gizligöl’den eserler hakkında bilgi aldı. Ayrıca, müzede gerçekleştirilen bir uygulama ile kendisine özel hatıra para bastı.

MÜZE ZİYARETİ VE DUYGULARI

Gülçer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Öğretmenimle okulda hep hikaye kitapları okuyorduk. Hikayelerde, masallarda müze kelimesi geçiyordu. Müzeyi, Galata Kulesi gibi yerleri merak etmeye başladım. En büyük hayalim müzeyi gezmekti.” diyerek müze gezisi hakkında hissettiklerini anlattı. “Burada her şeye dokundum, çok güzeldi. Başka zamanlarda da burayı ziyaret etmek isterim.” sözleriyle ziyareti için duyduğu mutluluğu ifade etti.

ÖĞRETMENİN GÖZÜNDEN RECEP’İN ZİYARETI

Öğretmeni Birgül Kaya, öğrencisi Recep’in hikaye ve masallara olan ilgisinin yüksek olduğunu, bu yüzden sıkça ona kitap okuduğunu belirtti. “Recep bana müzeyi gezmek istediğini söylediğinde hemen harekete geçtim,” diyen Kaya, müze yetkilileriyle yaptıkları iş birliği sayesinde ziyareti gerçekleştirdiklerini açıkladı. Öğrencisinin müzede yaşadığı sevinçten dolayı mutlu olduğunu söyleyen Kaya, “Recep bugün belki gözleriyle göremedi ama parmaklarıyla hissetti,” dedi.

MÜZE YETKİLİLERİNDEN RECEP’İ KUTLAYAN AÇIKLAMALAR

Diyarbakır Müzesi Müdür Vekili Müjdat Gizligöl de öğretmen Birgül Kaya’nın kendileriyle iletişime geçtiğini ve Recep’in müze hayalini öğrendiklerinde oldukça etkilendiklerini kaydetti. Müzenin çocuklara yönelik alanları bulunduğunu vurgulayan Gizligöl, “Recep Tayyip için çeşitli etkinlikler düzenledik. Müze içerisinde çocukların tarihi nesnelere dokunarak deneyimlemesi için fırsatlar sunduk,” dedi. Diğer çocuklara da keşfetme imkanı sağladıklarını ekledi.