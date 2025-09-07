Müze Ve Ören Yerleri Geliri 9 Milyar

BÜYÜK ZENGİNLİKLER ÇİZİYOR

Türkiye, tarihi ve kültürel zenginlikleriyle bilinmektedir. Bu mirası korumak için müzeler büyük bir rol üstleniyor. Koronavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen 2020-2024 yılları arasında müze ve ören yerlerine yapılan ziyaretlerde artış gözlemleniyor. Ziyaretçi sayısındaki artış, beraberinde gelir artışını da getiriyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir, 2020-2024 döneminde 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira olarak kaydedildi. Aynı dönemde “MüzeKart” alım sayısı ise 15 milyon 667 bin 7’ye ulaştı.

Farklı şehirlerde açılan yeni müzeler, “MüzeKart” uygulaması ve diğer teknolojik ilerlemeler, gece müzeciliğinin yaygınlaşması ile yurt dışına kaçırılan eserlerin geri getirilmesi Türkiye’deki müze ve ören yerlerinde her yıl daha fazla hareketlilik sağlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçtiğimiz yıl müze sayısı 636’ya ulaşırken, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı da 61 milyon 687 bin 726 oldu.

Koronavirüs salgınının etkilerinin görüldüğü 2020 ve 2021 yıllarında, müze ve ören yerleri ziyaretlerinden elde edilen gelir, önceki yıllara göre düştü. 2019’da 744 milyon 235 bin 981 lira olan gelir, ülkeler ve şehirler arası seyahat kısıtlamaları nedeniyle 2020’de 169 milyon 308 bin 387 liraya geriledi. 2021’de ise bir artış yaşanarak gelirler 362 milyon 270 bin 93 liraya ulaştı, ancak bu rakam salgın öncesi seviyelerin altındaydı.

Koronavirüs salgınının ulaşım üzerindeki etkilerinin ortadan kalkmasıyla 2022’de müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 liraya ulaştı. 2023’te bu rakam 2 milyar 666 milyon 691 bin 663 lira olarak belirlendi. Geçtiğimiz yıl ise 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 lira gelir elde edildi. Böylece, 2020-2024 dönemini kapsayan toplam gelir 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira oldu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müzeler için satılan “MüzeKart” sayısı da önemli ölçüde arttı. 2020 yılında 758 bin 509 “MüzeKart” satılırken, bu sayı geçen yıl 5 milyon 964 bin 575’e yükseldi. 2020-2024 yılları arasındaki toplam satış ise 15 milyon 667 bin 7 olarak gerçekleşti.