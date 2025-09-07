Müze Ve Ören Yerlerinden Elde Gelir, 9 Milyar Aştı

Türkiye, ören yerleri açısından büyük bir zenginliğe sahip. Bu kültürel mirasımızı koruma amacıyla müzeler de önemli bir rol üstleniyor. Kovid-19 salgınının olumsuz etkilerine rağmen, 2020-2024 yılları arasında müze ve ören yerlerine yapılan ziyaretler önemli oranda artış gösterdi. Artan ziyaretçi sayıları ile birlikte elde edilen gelir de gözle görülür bir şekilde yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerleri, bu 5 yıllık süreçte toplamda 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira gelir elde etti. Bu dönemde “MüzeKart” satışı da dikkate değer bir artış göstererek 15 milyon 667 bin 7 adede ulaştı.

MÜZE VE ÖREN YERLERİNDEKİ ZİYARETLER ARTMAKTA

Yeni müzelerin farklı şehirlerde açılması, “MüzeKart” uygulaması gibi modern teknolojilerin devreye girmesi, gece müzeciliğinin yaygınlaşması ve yurtdışına kaçırılan birçok eserin ülkeye geri kazandırılması; Türkiye’deki müze ve ören yerlerinde her yıl artan bir hareketlilik sağlıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl ülke genelinde müze sayısı 636’ya, müze ve ören yeri ziyaretçi sayısı ise 61 milyon 687 bin 726’ya ulaştı.

SALGINDAN KAYNAKLI GELİRLER DÜŞTÜ

Kovid-19 salgını sürecinde, 2020 ve 2021 yıllarında müze ve ören yerlerinden elde edilen gelir önceki yıllara göre düşüş gösterdi. 2019 yılında müze ziyaretlerinden elde edilen 744 milyon 235 bin 981 lira gelir, 2020 yılında seyahat kısıtlamaları nedeniyle 169 milyon 308 bin 387 liraya geriledi. 2021’de ise gelirler artarak 362 milyon 270 bin 93 liraya ulaştı, ancak bu rakam önceki yılların çok gerisinde kaldı.

Kovid-19 salgınının ulaşım üzerindeki etkilerinin sona ermesiyle birlikte, 2022 yılında gelirler 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 liraya çıktı. 2023 yılında ise bu rakam 2 milyar 666 milyon 691 bin 663 lira olarak kaydedildi; geçen yıl ise toplam gelir 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 lirayı buldu. Böylelikle, 2020-2024 yıllarını kapsayan dönemde elde edilen toplam gelir 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira olarak gerçekleşti.

MÜZEKART SATIŞLARI HIZLA ARTIYOR

Bakanlık tarafından satılan “MüzeKart” sayısı da bu dönem boyunca dikkat çekici bir artış gösterdi. 2020 yılında 758 bin 509 kart satılırken, bu sayı geçen yıl 5 milyon 964 bin 575’e ulaştı. 2020-2024 yıllarını kapsayan süreçte satılan kart sayısı toplamda 15 milyon 667 bin 7 oldu.