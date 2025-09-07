Müze Ve Ören Yerlerinden Gelirler Artışta

MÜZELERDE VE ÖREN YERLERİNDE KİŞİ SAYISI ARTIYOR

Türkiye, tarihi ve kültürel zenginlikleri ile dikkat çekiyor. Müze ve ören yerlerinin korunması ve tanıtılması, bu alanlardaki ziyaretlerin artmasını sağladı. Koranavirüs salgınının olumsuz etkilerine rağmen, 2020-2024 yılları arasında müze ziyaretleri sürekli bir artış gösterdi. Müze ziyaretçi sayılarına paralel olarak, bu alanlardan elde edilen gelir de yükseldi. Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı müze ve ören yerlerinden elde edilen toplam gelir, 2020-2024 yıllarını kapsayan süreçte 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira olarak kaydedildi. Aynı dönemde satılan “MüzeKart” sayısı ise 15 milyon 667 bin 7 oldu.

AÇILAN YENİ MÜZELER HAREKETLİLİK YARATIYOR

Farklı şehirlerde yeni müzelerin açılması, “MüzeKart” uygulaması gibi yenilikler, gece müzeciliğinin yaygınlaşması ve yurt dışından getirilen eserler, Türkiye’deki müzelere olan ilgiyi artırıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen yıl ülke genelindeki müze sayısı 636’ya, bu müzelerin ziyaretçi sayısı ise 61 milyon 687 bin 726’ya ulaştı.

Koronavirüs salgını döneminde, 2020 ve 2021 yılları müze ve ören yerlerinin gelirleri bakımından zor yıllar oldu. 2019’da 744 milyon 235 bin 981 lira olan gelir, 2020 yılında 169 milyon 308 bin 387 liraya düştü. 2021’de ise bu rakam bir nebze yükselerek 362 milyon 270 bin 93 liraya çıktı ancak yine de salgın öncesi dönemle kıyaslandığında düşük kaldı.

SALGINDAN SONRA GELİRLER KATLANARAK ARTTI

Koronavirüs salgınının ulaşım üzerindeki etkilerinin azalmasıyla birlikte 2022’de müze gelirleri, 1 milyar 76 milyon 7 bin 587 liraya ulaştı. 2023 yılında bu rakam, 2 milyar 666 milyon 691 bin 663 liraya çıktı. Geçtiğimiz yıl ise müze ziyaretlerinden sağlanan gelir toplamda 5 milyar 158 milyon 308 bin 599 liraya ulaştı. Böylelikle, 2020-2024 dönemini kapsayan 5 yıllık süreçte müze gelirleri toplamda 9 milyar 432 milyon 586 bin 329 lira oldu.

MÜZEKART SATIŞLARI YÜKSELİYOR

Bakanlık, “MüzeKart” satışını da bu dönemde artırdı. Salgın döneminde 2020 yılında sadece 758 bin 509 “MüzeKart” satılırken, bu sayı geçen yıl 5 milyon 964 bin 575’e ulaşarak önemli bir artış kaydetti. 2020-2024 yılları arasında satılan “MüzeKart” sayısı toplamda 15 milyon 667 bin 7 oldu.