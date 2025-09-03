Müzik Aleti Çalmak, Beyni Koruyor

ÇALIŞMA SONUÇLARI

Yeni bir araştırma, müzik aletlerinin çalınmasının beyin yaşlanmasını geciktirdiğini gösteriyor. Kanada ve Çin’den bilim insanlarının gerçekleştirdiği bu çalışma, müzikle uğraşan yaşlı bireylerin beyinlerinin, daha az efor harcayarak odaklandığını ortaya çıkardı. Uzmanlar, bunun bilişsel rezerv adı verilen bir mekanizma sayesinde olduğunu belirtiyor. Bu mekanizma, beynin verimli bir şekilde çalışmaya devam etmesini sağlarken, yaş ilerledikçe genç bir beyin gibi performans göstermesine yardımcı oluyor.

MÜZİK EĞİTİMİNİN ETKİLERİ

Araştırma, yıllar süren müzik eğitiminin; işitme, hareket ve konuşma gibi işlevleri yöneten beyin bölgeleri arasındaki bağlantıları güçlendirdiğini tespit etti. Araştırma ekibi, bu bulguların ‘yaşlı beyinlerin gençlere göre daha fazla çaba sarf etmek zorunda olduğu’ yaygın kanısını çürüttüğünü ifade ediyor. Ayrıca, haftada yaklaşık 12 saat enstrüman çalmanın, zihinsel rezervin oluşumuna katkı sağladığını da belirtti.

ARAŞTIRMAYA KATILANLAR

Çalışmaya 65 yaşında ortalama 25 yaşlı müzisyen, benzer yaşta ancak müzik eğitimi almamış 25 kişi ve müzikle ilgilenmeyen 20’li yaşlardaki gençler katıldı. Tüm katılımcıların sağlıklı, sağ eli baskın ve işitme sorunu olmayan bireyler olduğu belirtildi. Katılımcıların beyin aktiviteleri farklı gürültü seviyelerinde incelendi ve yaşlı müzisyenlerin özellikle düşük gürültü seviyelerinde heceleri ayırt etme konusunda diğer yaşlı bireylere göre daha başarılı olduğu sonucuna ulaşıldı.

DİKKAT ÇEKEN BULGULAR

Bu bulgular, müzik eğitiminin yaşlı bireyler arasında teşvik edilmesinin, demans gibi bilişsel bozuklukların önlenmesine yönelik yeni bir yol olabileceğini ortaya koydu.