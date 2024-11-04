Müzik Dünyasının Efsane İsim Kaybı

QUINCY JONES’UN HAYATINI KAYBETMESİ

Michael Jackson’ın ‘Thriller’ albümünün yapımındaki başarılarıyla tanınan, Frank Sinatra ve Ray Charles gibi pek çok ünlü sanatçının kariyerine katkıda bulunan ABD’li müzik ikonu Quincy Jones, 91 yaşında vefat etti. Jones’un basın sözcüsü Arnold Robinson, efsane yapımcının Los Angeles’ın Bel Air bölgesindeki evinde ailesinin yanında geçtiğimiz gece hayatını kaybettiğini bildirdi.

AİLESİNDEN DÜŞKÜRLÜKLE AÇIKLAMA

Quincy Jones’un ailesi, yaptığı açıklamada şu sözlere yer verdi: “Bu gece, dolu ama kırık kalplerle, babamız ve kardeşimiz Quincy Jones’un vefat haberini paylaşmak zorundayız. Bu ailemiz için inanılmaz bir kayıp olsa da, yaşadığı harika hayatı kutluyor ve onun gibisinin bir daha asla gelmeyeceğini biliyoruz.”