Müzik Dünyasının İkonik İsimlerinden Biri Hayatını Kaybetti

QUINCY JONES’UN HAYATINI KAYBEDİŞİ

Müzik yapımcısı Quincy Jones, 91 yaşında yaşamını yitirdi. Sayısız yıldızın albümlerini hazırlayan ve onları gösteri dünyasına kazandıran Jones, Michael Jackson’dan Frank Sinatra’ya kadar birçok ünlü ile çalıştı. Michael Jackson’ın ikonik “Thriller” albümünün yapımcılığını üstlenen Quincy Jones, Frank Sinatra ve Ray Charles gibi sanatçıların da kariyerlerine büyük katkılarda bulundu. Jones’un basın sözcüsü Arnold Robinson, efsane yapımcının Los Angeles’ın Bel Air bölgesindeki evinde ailesinin yanında hayatını kaybettiğini açıkladı.

AİLESİNDEN DUYURULDU

Quincy Jones’un ailesi, yaptığı açıklamada “Bu gece, dolu ama kırık kalplerle, babamız ve kardeşimiz Quincy Jones’un vefat haberini paylaşmak zorundayız. Bu ailemiz için inanılmaz bir kayıp olsa da, yaşadığı harika hayatı kutluyoruz” dedi. Jones, dünkü son Instagram paylaşımında kızı Tina Jones’a doğum günü dileklerinde bulunmuş ve birlikte verdikleri bir pozu paylaşarak “Tina Beena’mın doğum günü kutlu olsun! Baban olduğum için çok gururluyum! Kocaman sarılıyorum, seni sonsuza dek seviyorum” yazmıştı.

EFSANEVİ MÜZİK KARİYERİ

Hollywood’da başarılı olan ilk siyahi yöneticilerden biri olarak, müzikal kariyerini olağanüstü bir katalog oluşturarak zirveye taşıyan Quincy Jones, dönemin başkanı Bill Clinton’ın ilk açılış kutlamasını organize etti. Ayrıca 1985’te Afrika’daki açlık yardımı için “We Are The World” projesini hayata geçirdi. Bu projede, dönemin tüm yıldız şarkıcıları bir araya geldi. We Are the World’ün ortak bestecisi olan Lionel Richie, daha sonra Quincy Jones’u “usta orkestratör” olarak nitelendirdi.

ÖDÜLLERİ VE ONURLANDIRILMASI

Efsane müzik yapımcısının onur ve ödüllerinin yer aldığı 2001 tarihli otobiyografisi ‘Q’ tam 18 sayfa boyunca detaylandırılıyor. Jones, 27 Grammy (daha sonra bir Grammy daha eklenmişti), iki onursal Akademi Ödülü (Oscar) ve “Roots” için bir Emmy kazanmıştı. Ayrıca Fransa’dan Legion d’Honneur, İtalya Cumhuriyeti’nden Rudolph Valentino Ödülü ve Amerikan kültürüne katkılarından dolayı Kennedy Center’dan takdirname aldı.

Quincy Jones’un müzikal yolculuğunu anlatan 1990 yapımı “Listen Up: The Lives of Quincy Jones” belgeseli bulunuyor. Oyuncu kızı Rashida Jones da 2018’de babasının hayatını anlatan bir film çekmişti. Quincy Jones, üç kez evlenmiş ve ünlü Alman oyuncu Nastassja Kinski ile de birliktelik yaşamıştır. Rashida Jones da dahil olmak üzere toplamda 7 çocuğu vardır.