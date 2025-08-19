Müzik Endüstrisi İçin Spotify Adımları

TOPLANTININ DETAYLARI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Spotify Başkan Yardımcısı Gustav Gylenhammar ile Türkiye Temsilcisi Mithat Özbek ve beraberlerindeki heyetle gerçekleştirdikleri toplantının detaylarını sosyal medya hesapları üzerinden paylaştı. Ersoy, Türkiye’nin yerli ve milli sosyal medya platformu olan Next Sosyal üzerinden şu açıklamayı yaptı: “Küresel müzik endüstrisinin öncülerinden Spotify ile yaptığımız toplantıda önemli adımlar için kararlar aldık. Ülkemizin müzik ekosisteminin Spotify’dan hak ettiği desteği görmesi için kısa sürede somut ilerlemeleri birlikte yaşayacağız.”

SPOTIFY TÜRKİYE OFİSİ

Ayrıca, önemli bir eksiklik olarak görülen Spotify Türkiye ofisinin açılması da gündeme geldi. Spotify, 2026 yılında İstanbul’da ofis açmayı planlıyor. Bu durum, Spotify’ın Türkiye’deki varlığını güçlendirerek yerli müzik endüstrisiyle daha yakın iş birliği yapmasını sağlayacak. Ersoy, sektörde iş birliği olanaklarını masaya yatıracaklarını belirtti. Ayrıca, Eylül ayında İstanbul’da düzenlenecek Müzik Zirvesi’nden önemli sonuçlar beklediklerini vurguladı.

TÜRK SANATÇILARININ BAŞARISI

Türk sanatçılar, 2024 itibarıyla küresel müzik sahnesinde önemli bir başarı elde ederek dünya çapında 2.8 milyar yeni dinleyiciye ulaştı. Türkiye’nin günlük müzik listelerinin yüzde 90’ı yerli sanatçılardan oluşuyor. Spotify verilerine göre, Türk sanatçıların telif gelirlerinin yarısından fazlası artık Türkiye dışındaki dinleyicilerden geliyor. Bu durum, Türk müziğinin küresel pazarda güç kazandığını göstermekte.

GENÇ YETENEKLERE DESTEK

Spotify, Türk sanatçıları küresel sahneye taşımak amacıyla RADAR ve EQUAL programlarıyla birlikte genç yeteneklere ve kadın sanatçılara destek vermeye devam edecek. Bu projeler, Türkiye’nin müzik diplomasisine yeni bir ivme kazandıracak nitelikte. Bakan Ersoy, Spotify ekibiyle birlikte Türkiye’nin zengin müzik mirasını dünyaya tanıtmak için yakın iş birliği içerisinde çalışacaklarının altını çizdi.