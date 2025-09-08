Müzik Grubu Manifest, Gündemde Kalıyor. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Soruşturma Başlattı. Teşhircilik Suçlamasıyla Dikkat Çekiyor. Hadise, Manifest’e Destek Verdi. Kadınların Özgürlüğü İçin Sesimizi Çıkaralım. Edep ve İffet Duyguları Zarar Görmesin

GRUP HAKKINDA SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Müzik grubu Manifest, şarkıları ve konserleriyle dikkat çekmeye devam ediyor. Fakat grup bu sefer başka bir olayla gündemde. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, 6 Eylül 2025 tarihinde Beşiktaş’ta sahne alan Manifest Grubu hakkında “Hayasızca hareketler” ve “Teşhircilik” suçlamalarıyla resen soruşturma açtı. Konsere dair toplumun genel ahlak, edep ve haya anlayışına ters düşen davranışların sergilendiği, bu tutumların özellikle çocuk ve gençler üzerinde olumsuz etkiler yaratabileceği değerlendirildi. Söz konusu eylemlerin toplum kültüründe önemli bir yere sahip edep ve iffet duygularına zarar verdiği söyleşi yapıldı.

DESTEK AÇIKLAMASI YAPILDI

Sahne şovları ve kıyafetleri sebebiyle daha önce sıkça eleştirilen Hadise, Manifest Grubu’na destek verdi. Ünlü sanatçı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Ben Harbiye sahnemde aynı baskılara maruz kaldım ve o gün kimsenin sesi çıkmadı. Ama bakın, sustukça daha kötüsü olur. Kötülüğün sesi çok yüksek olsa da siz susmayın, sesinizi çıkarın. Ben herkes sussa bile, her zaman kadınların yanında olacağım. Bu hepimizin problemi, hepimizin sorumluluğu” ifadelerini kullandı. Hadise, genç kadınların sahnede özgür iradeleriyle var olmaya çalıştığını ve baskılarla, linçlerle karşılaşmalarının özgürlüğün sınandığı dönemler olduğunu dile getirdi. “Ama unutmayın: Kadının sahnesi, bedeni, sesi ve duruşu özgürdür. Hep öyle kalacak” diyerek sözlerini tamamladı.