Müzik Grubu Performansı Gündem Oldu

Görüntüler büyük yankı uyandırdı

GÖRÜNTÜLERİN YANETKİ İFADESİ

Manifest isimli müzik grubunun sahne performansı esnasında kayıt edilen görüntüler, kamuoyunda oldukça fazla tepki topladı. “Hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla başlamış olan soruşturma neticesinde grup üyeleri mahkemeye çıkarıldı. Konserdeki görüntülere yönelik başlatılan adli süreç, mahkeme sonucunun ne olacağı konusunda büyük bir merak oluşturdu. Gözler, yargılamadan gelecek sonuca çevrildi. Konuyla ilgili detaylar haberin devamında yer alıyor.

ŞÜPHELİLER SERBEST KALDI

Manifest adlı müzik grubunun 6 Eylül 2025 tarihinde Şişli Küçükçiftlikpark’ta gerçekleştirdiği konser esnasında çekilen görüntülere dair “hayasızca hareketler” ve “teşhircilik” suçlamalarıyla yürütülen soruşturma dahilinde, 6 şüpheli grup üyesi nöbetçi hakimlik aracılığıyla adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, konser sırasında gerçekleşen sahne performansları sebebiyle resen bir soruşturma başlattı ve bu soruşturma, sahnede bulunan hem grup üyeleri hem de dansçılar hakkında devam ediyor.

YETENEKLERİN KEŞFİ HIZLANIYOR

Manifest grubu müzik kariyerine güçlü bir başlangıç yaparak, Big5 Türkiye yarışmasında birincilik elde etti. Bu prestijli yarışma, yeni medya alanında faaliyet gösteren bir şirket tarafından düzenlenmekte ve Türkiye’nin dört bir yanından yetenekli genç müzisyenleri bir araya getirmeyi amaçlıyor. Geçtiğimiz yıl temelleri atılan Big 5 Türkiye, özellikle yeni ve yetenekli sanatçıları keşfetmeyi ve müzik endüstrisine kazandırmayı hedefleyen önemli bir platform olarak dikkat çekiyor. Manifest, söz konusu yarışma sayesinde geniş dinleyici kitlelerine ulaşarak kariyerinin ilk adımlarını sağlam bir zemin üzerine inşa etti.

YÜKSELEN BİR GRUP OLARAK DİKKAT ÇEKİYORLAR

Türkiye’nin yükselen ve dikkat çekici kız grubu Manifest, enerjik şarkılarıyla ve etkileyici sahne performanslarıyla müzikseverlerin ilgisini çekmeye devam ediyor. Altı kişiden oluşan ekip, kariyerlerindeki ilk büyük konser deneyimini geçtiğimiz aylarda başarılı bir şekilde tamamladı. ‘Big 5 Türkiye’ yarışması ile geniş bir dinleyici kitlesine hitap etmeyi başaran Manifest, müzik dünyasında adını duyurmaya ve ses getirmeye devam ediyor.