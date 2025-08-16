Müzik Kariyerinde Yenilik, Su Altında

YENİ BİR PROJEYE ADIM ATTI

Ünlü sanatçı Mehmet Çevik, şimdi de balık adam olmaya hazırlanıyor. Yeni şarkısına su altında klip çekmek için heyecanlı bir süreçte olan Çevik, Marmara Denizi’nde dalış eğitimi alıyor. İki farklı hoca ile eğitim alan sanatçı, Güney Marmara’nın serin sularında dalış yaparak deneyim kazanıyor. Müzik kariyerine yenilik getirmek isteyen Mehmet Çevik, yeni klibini Marmara Denizi’nin derinliklerinde çekmeyi planlıyor.

EĞİTİM SÜRECİNDEN BAHSETTİ

Sıra dışı projesine hazırlanmak için dalış kıyafetlerini giyen Çevik, oksijen tüpünü takarak saatlerce su altında kalıyor. Eğitim süreci hakkında konuşan sanatçı, “Heyecanlıyız. Bir dahaki klibimi su altında çekeceğim için sevgili Selahaddin beye dedim ki, ‘Canım abim, bana bu işi öğretmen lazım. Şu anda ilk dersimizi göreceğiz. İnşallah en kısa sürede öğreneceğim'” ifadelerini kullandı. Daha sonra dalış kıyafetleri ile Marmara’nın serin sularına dalan Çevik’in bu anları bir drone ile görüntülendi.

YAZI KAREKTA YAZIYOR

Uzun süre su altında kalan Çevik ve hocaları, oksijen tüpünü değiştirmek üzere bir süre sonra sudan çıkmak zorunda kaldı. Ayrıca yazı karavanda geçirdiği bilgisi veren ünlü sanatçı, Eylül ayına bomba gibi hazırlandığını ve sahnelerde etkin bir şekilde yer alacağını söyledi.