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Müzik Kursu Yoluyla Sosyal Destek Sağlandı

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TOPLUM DESTEKLİ POLİSLİK PROJESİ

Erzincan İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü personeli, Asayiş Daire Başkanlığı koordinesinde Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) çerçevesinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü ortaklığında “Biz Büyük Bir Aileyiz” projesini yürütüyor. Bu proje kapsamında bir müzik kursu açıldı. Eğitime katılan çocuklar, polisler için özel bir konser programı düzenledi.

MÜZIK KURSU VE POLİSLER İÇİN KONSER

“Biz Büyük Bir Aileyiz” projesi kapsamında Dr. Cahit Ziya Ulukök İlkokulu öğrencileri, zararlı alışkanlıklardan uzak durmalarını sağlamak ve sosyalleşmelerine katkı sunmak amacıyla müzik kursuna katıldı. Bu kursta enstrüman eğitimi alan ilkokul öğrencileri, polis ekiplerine bir konser verdi. Çocukların performansı, polislerin dinlediği anlarda keyifli anlar yaşattı.

ERZİNCAN’DA BİR ARAYA GELİYORLAR

Erzincan’daki bu etkinlik, çocukların sanatsal yeteneklerini geliştirmeleri ve toplumla olan bağlarını güçlendirmeleri amacıyla önemli bir adım olarak değerlendiriliyor. Proje, çocukların sosyal gelişimlerine katkı sağlarken, aynı zamanda polis ile toplum arasındaki ilişkileri de kuvvetlendiriyor.

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