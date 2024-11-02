‘Müzik Tutkusu ve Deneysel Yaklaşımlar’

BİR FİLM GİBİ TANISMA

Tanışmaları, tam anlamıyla bir film sahnesini andırıyor. Hamburg’da bir plak dükkânında çalışan genç bir adam, neredeyse her gün plakları inceleyen bir müşteriyle arkadaşlık kuruyor. İlk olarak birlikte DJ’lik yapmaya başlayan ikili, zamanla prodüksiyon aşamasına geçiyor. Müzik tutkuları, onları yıllar boyunca yan yana tutuyor. Jens Moelle ve İsmail Tüfekçi’nin oluşturduğu Digitalism’in hikâyesi kısaca böyle gelişiyor.

ELEKTRONİK MÜZİĞİN SINIRSIZLIĞI

“Istediğiniz her şeyi yaratabilir ve sonra onu öyle bir bükebilirsiniz ki, daha önce hiç duymadığınız bir şeye dönüşebilir.” Birlikte sahne alacakları MIX Festival için hazırlık yapan ikili, elektronik müziğin sınırsızlığının kendilerini büyülediğini ifade ediyor. Ne kadar deneysel olmayı arzu ederseniz o kadar deneyebiliyorsunuz, ya da daha doğrudan bir yaklaşım benimseyebiliyorsunuz. Elektronik müzisyenler olarak, “Bu kadar çok ses oluşturma seçeneğimiz ve aracımız olmasını seviyoruz. Kolayca sıkılıyoruz, bu yüzden bu bizim için de harika!” diyorlar.