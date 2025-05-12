Müzik Yarışması, Mert Özer Birinci Oldu

YARIŞMA GECE’sİ VE MÜZİK ZİYAFETİ

Bu sezon jüri koltuklarında Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin’in bulunduğu yarışmada, final gecesi izleyicilere adeta bir müzik ziyafeti sundu. 16 finalist sahne alarak şampiyonluk için performans sergilerken, heyecan dolu geceye binlerce izleyici de canlı yayında katıldı.

ÖNE ÇIKAN İKİ İSİM VE FİNAL YARIŞI

Sezon boyunca çeşitli müzik türlerinden yetenekleriyle dikkat çeken yarışmacılar arasında öne çıkan iki isim, Gökhan Özoğuz’un öğrencisi Mert Özer ile Beyazıt Öztürk’ün takımından Funda oldu. Final aşamasında son ikiye kalan bu iki güçlü ses arasındaki yarışı kazanan isim, izleyici oylarıyla belirlendi.

MERT ÖZER’İN ŞAMPİYONLUĞU VE TEBRİKLER

Yarışmanın sonunda açıklanan sonuçla, O Ses Türkiye 2025 sezonunun birincisi Mert Özer olarak duyuruldu. Genç yetenek, sahnedeki başarılı performansı ve etkileyici yorumlarıyla izleyicilerden büyük takdir topladı. Final gecesi sonrası jüri üyeleri, Mert Özer’i tebrik ederek müzik kariyerinde önemli bir adım attığını belirtti. Mert, final konuşmasında, “Beni alkışlarıyla hiç yalnız bırakmayan seyircime teşekkür ediyorum. Gökhan abiye, Hadise, Melike ablaya teşekkür ediyorum. Küçüklüğümden beri aslında kör alfabesinde öğrendiğim dernek de burada. Onlara çok teşekkür ediyorum.” şeklinde duygularını paylaştı.