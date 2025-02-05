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Müzisyenler Kuaförde Çalıyor: İlgi Arttı

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İznik’te KEYİFLİ TIRAŞ DENEYİMİ

İznik’te uzun yıllardır erkek kuaförlüğü yapan Halil İbrahim Katılmış, müzisyen arkadaşlarıyla farklı bir etkinliğe imza attı. Geçen hafta kuaför dükkanında tıraş olmak için gelen müzisyenler, sıra beklerken prova yaptıkları anları cep telefonuyla kaydedip sosyal medyada paylaştı. Katılmış’ın bu paylaşımı sosyal medyada büyük ilgi gördü ve kısa sürede dikkatleri üzerine çekti.

MÜZİK VE KUAFÖR BİR ARADA

Paylaşımdan sonra, sosyal medya üzerinden videoyu izleyen birçok kişi, kuaför dükkanına akın etti. Yıldızlaşan bu ilgiye karşılık Halil İbrahim Katılmış, hem müşterisi hem de arkadaşı olan müzisyenlere haftanın belirli bir günü dükkanında performans sergileme teklifinde bulundu. Müzisyenlerin de bu teklifi kabul etmesiyle kuaför dükkanı, canlı konser alanına dönüştü.

YENİ MÜŞTERİLER VE ETKİNLİKLER

Halil İbrahim Katılmış müşteri portföyünün nasıl genişlediğini vurguladı. Kuaför dükkanına yalnızca müzik dinlemek için gelenlerin de olduğunu belirtti. Katılmış, “Yaklaşık 15 yıldır kuaförlük yapıyorum. Müzisyen arkadaşlarım müşterim. Tıraş olmaya müzik aletleri ile geldiler. Biz de böyle bir şey yapmaya karar verdik. Sosyal medyaya yükledik ve güzel tepkiler aldık. Merak edip gelenler de oldu. Haftanın belli bir günü yapmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

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