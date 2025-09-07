MXGP Şampiyonası Son Yarış Sonuçlandı

HOLLANDALI YARIŞÇI ŞAMPİYONLUKTA İLK SIRADA

MXGP Dünya Motokros Şampiyonası’nın final 2. yarışı tamamlandı ve bu yarışta şampiyonluğu Hollandalı yarışçı Herlings Jeffrey elde etti. Afyonkarahisar’da yapılan bu önemli yarış ile birlikte, tüm müsabakalar sona erdi.

YARIŞTA DİĞER YERLERDE KİŞİLER

Oldukça rekabetçi geçen yarışta, Herlings Jeffrey birinci olarak öne çıkarken, Fransız yarışçı Febvre Romain ikinci, Belçikalı yarışçı Coenen Lucas ise üçüncü sırayı aldı. Yapılan bu son yarış, 8. MXGP Of Türkiye yarışlarının Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen kısmının finalini oluşturdu.